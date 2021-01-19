https://ria.ru/20210119/gosduma-1593618540.html

Первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы. Прямая трансляция

Первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы. Прямая трансляция

В Госдуме проходит первое пленарное заседание последней сессии седьмого созыва. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:03

2021-01-19T12:03

2021-01-19T12:03

госдума рф

вячеслав володин

политика

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В Госдуме проходит первое пленарное заседание последней сессии седьмого созыва. Две предыдущие сессии палата провела в условиях ограничений: число посетителей и журналистов на Охотном ряду было ограничено, практически все мероприятия велись в офлайне.Теперь палата постепенно возвращается к открытому формату работы: как сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, первые послабления коснутся журналистов — по одному представителю от каждого аккредитованного СМИ смогут посещать пленарные заседания.Володин отмечал, что в числе приоритетных направлений работы палаты – реализация послания президента. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассказал РИА Новости, что из 40 пунктов, обозначенных в послании, исполнены 34.На весеннюю сессию также запланирован годовой отчет парламента.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Председатель Госдумы Вячеслав Володин проводит пленарное заседание LIVE: Председатель Госдумы Вячеслав Володин проводит пленарное заседание 2021-01-19T12:03 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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