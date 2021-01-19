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Первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы. Прямая трансляция
Первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы. Прямая трансляция
В Госдуме проходит первое пленарное заседание последней сессии седьмого созыва. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:03
2021-01-19T12:03
2021-01-19T12:03
госдума рф
вячеслав володин
политика
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В Госдуме проходит первое пленарное заседание последней сессии седьмого созыва. Две предыдущие сессии палата провела в условиях ограничений: число посетителей и журналистов на Охотном ряду было ограничено, практически все мероприятия велись в офлайне.Теперь палата постепенно возвращается к открытому формату работы: как сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, первые послабления коснутся журналистов — по одному представителю от каждого аккредитованного СМИ смогут посещать пленарные заседания.Володин отмечал, что в числе приоритетных направлений работы палаты – реализация послания президента. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассказал РИА Новости, что из 40 пунктов, обозначенных в послании, исполнены 34.На весеннюю сессию также запланирован годовой отчет парламента.
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LIVE: Председатель Госдумы Вячеслав Володин проводит пленарное заседание
LIVE: Председатель Госдумы Вячеслав Володин проводит пленарное заседание
2021-01-19T12:03
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PT1S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, госдума рф, вячеслав володин, политика
В Госдуме проходит первое пленарное заседание последней сессии седьмого созыва.
Две предыдущие сессии палата провела в условиях ограничений: число посетителей и журналистов на Охотном ряду было ограничено, практически все мероприятия велись в офлайне.
Теперь палата постепенно возвращается к открытому формату работы: как сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, первые послабления коснутся журналистов — по одному представителю от каждого аккредитованного СМИ смогут посещать пленарные заседания.
Володин отмечал, что в числе приоритетных направлений работы палаты – реализация послания президента. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассказал РИА Новости, что из 40 пунктов, обозначенных в послании, исполнены 34.
На весеннюю сессию также запланирован годовой отчет парламента.