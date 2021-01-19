Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост

"Эта новость нас серьезно огорошила. Степан Сергеевич был грамотным специалистом, образованным, эрудированным, возможно, немногословным, но всегда говорил по делу. Человек порядочный, таких сейчас мало. Это большая утрата... Сам факт того, что он был на втором сроке, говорит о том, что люди ему доверяли, я ему доверял, был спокоен за тот участок… У него было желание нас оставить, но я попросил его остаться, до конца срока поработать", - сказал Харбин.