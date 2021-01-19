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В Совфеде раскритиковали ситуацию с телефонной связью в консульстве в США
В Совфеде раскритиковали ситуацию с телефонной связью в консульстве в США
Неспособность США починить телефонную связь в генконсульстве РФ является дешевой провокацией или свидетельством того, что Америка утрачивает статус... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-19T22:11
2021-01-20T05:19
отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке
россия
генеральное консульство рф в нью-йорке
андрей климов
нью-йорк (город)
сша
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Неспособность США починить телефонную связь в генконсульстве РФ является дешевой провокацией или свидетельством того, что Америка утрачивает статус высокоразвитой державы, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Американская сторона отключила телефонные линии генконсульства России в Нью-Йорке с 18 января, есть перебои с интернет-связью, сообщили РИА Новости в дипмиссии.Он отметил, что такая сложная "задача" может быть не по плечу только не очень развитым странам.
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отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке, россия, генеральное консульство рф в нью-йорке, андрей климов, нью-йорк (город), сша

В Совфеде раскритиковали ситуацию с телефонной связью в консульстве в США

22:11 19.01.2021 (обновлено: 05:19 20.01.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Gryffindor / Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
CC BY-SA 3.0 / Gryffindor /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Неспособность США починить телефонную связь в генконсульстве РФ является дешевой провокацией или свидетельством того, что Америка утрачивает статус высокоразвитой державы, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Американская сторона отключила телефонные линии генконсульства России в Нью-Йорке с 18 января, есть перебои с интернет-связью, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Неспособность США в течение суток починить телефонную связь в генконсульстве РФ является дешевой провокацией или свидетельством того, что Америка утрачивает статус высокоразвитой технической державы.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019
Андрей Климов
глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России
Он отметил, что такая сложная "задача" может быть не по плечу только не очень развитым странам.
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Отключение телефонной связи в генконсульстве России в Нью-ЙоркеРоссияГенеральное консульство РФ в Нью-ЙоркеАндрей КлимовНью-Йорк (город)США
 
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