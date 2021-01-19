https://ria.ru/20210119/genkonsulstvo-1593753661.html

В Совфеде раскритиковали ситуацию с телефонной связью в консульстве в США

В Совфеде раскритиковали ситуацию с телефонной связью в консульстве в США

Неспособность США починить телефонную связь в генконсульстве РФ является дешевой провокацией или свидетельством того, что Америка утрачивает статус... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-19T22:11

2021-01-19T22:11

2021-01-20T05:19

отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке

россия

генеральное консульство рф в нью-йорке

андрей климов

нью-йорк (город)

сша

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Неспособность США починить телефонную связь в генконсульстве РФ является дешевой провокацией или свидетельством того, что Америка утрачивает статус высокоразвитой державы, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Американская сторона отключила телефонные линии генконсульства России в Нью-Йорке с 18 января, есть перебои с интернет-связью, сообщили РИА Новости в дипмиссии.Он отметил, что такая сложная "задача" может быть не по плечу только не очень развитым странам.

https://ria.ru/20201219/consulate-1590044156.html

россия

нью-йорк (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке, россия, генеральное консульство рф в нью-йорке, андрей климов, нью-йорк (город), сша