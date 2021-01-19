https://ria.ru/20210119/fond-1593702815.html

На севере Германии создали фонд в поддержку "Северного потока — 2"

На севере Германии создали фонд в поддержку "Северного потока — 2"

Природоохранный фонд на севере ФРГ, который должен поддержать компании, участвующие в строительстве "Северного потока — 2", создан, сообщила во вторник газета... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T16:22

2021-01-19T16:22

2021-01-19T16:22

северный поток — 2

мекленбург-передняя померания

германия

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593098185_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_00f306728249b1aae03b8bcfc847ceee.jpg

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Природоохранный фонд на севере ФРГ, который должен поддержать компании, участвующие в строительстве "Северного потока — 2", создан, сообщила во вторник газета Schweriner Volkszeitung со ссылкой на министра энергетики Мекленбурга-Передней Померании Кристиана Пегеля."Фонд создан и живет теперь собственной жизнью", - сказал министр, уточнив, что земельный минюст ранее выдал соответствующее разрешение.Ранее парламент земли Мекленбург-Передняя Померания подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение правительства земли о создании фонда в поддержку "Северного потока — 2". Решение было принято голосами трех фракций - Социал-демократической партии Германии, Христианско-демократического союза и "Левых". Это подавляющее большинство голосов в парламенте. Фракция "Альтернатива для Германии" воздержалась.Целью фонда является поддержка "проектов по защите климата и охране природы" в федеральной земле, в том числе "гарантирование наиболее благоприятного для климата энергообеспечения", значительный вклад в которое вносит проект газопровода "Северный поток — 2", говорится в документе. Указывается, что речь идет "не только о немецком, но и о европейском обеспечении газом, в том числе о европейской энергетической безопасности". Уставной капитал фонда составит 200 тысяч евро, еще 50 тысяч евро выделяется разово на расходы по созданию организации, говорится в документе."Ландтаг призывает правительство земли и далее четко и недвусмысленно брать на себя обязательства по завершению проекта газопровода "Северный поток — 2", который необходим для обеспечения безопасности энергоснабжения Европы и Германии, и категорически отвергать экстерриториальные усилия по противодействию этому, а также четко и решительно поддерживать и направлять все государственные органы и общества, которые способствуют завершению проекта", - говорится в принятом документе.В правительстве ФРГ ранее заявили, что приняли к сведению сообщение о создании регионального фонда в поддержку "Северного потока — 2", не комментируют действия земельных властей. Позиция властей Германии в отношении "Северного потока — 2" остается неизменной, как и позиция в отношении экстерриториальных санкций, которые направлены против немецких и европейских предприятий, отметили в кабмине.

https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593692482.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

мекленбург-передняя померания

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, мекленбург-передняя померания, германия, европа, в мире