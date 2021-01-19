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На севере Германии создали фонд в поддержку "Северного потока — 2"
На севере Германии создали фонд в поддержку "Северного потока — 2"
Природоохранный фонд на севере ФРГ, который должен поддержать компании, участвующие в строительстве "Северного потока — 2", создан, сообщила во вторник газета... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:22
2021-01-19T16:22
северный поток — 2
мекленбург-передняя померания
германия
европа
в мире
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Природоохранный фонд на севере ФРГ, который должен поддержать компании, участвующие в строительстве "Северного потока — 2", создан, сообщила во вторник газета Schweriner Volkszeitung со ссылкой на министра энергетики Мекленбурга-Передней Померании Кристиана Пегеля."Фонд создан и живет теперь собственной жизнью", - сказал министр, уточнив, что земельный минюст ранее выдал соответствующее разрешение.Ранее парламент земли Мекленбург-Передняя Померания подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение правительства земли о создании фонда в поддержку "Северного потока — 2". Решение было принято голосами трех фракций - Социал-демократической партии Германии, Христианско-демократического союза и "Левых". Это подавляющее большинство голосов в парламенте. Фракция "Альтернатива для Германии" воздержалась.Целью фонда является поддержка "проектов по защите климата и охране природы" в федеральной земле, в том числе "гарантирование наиболее благоприятного для климата энергообеспечения", значительный вклад в которое вносит проект газопровода "Северный поток — 2", говорится в документе. Указывается, что речь идет "не только о немецком, но и о европейском обеспечении газом, в том числе о европейской энергетической безопасности". Уставной капитал фонда составит 200 тысяч евро, еще 50 тысяч евро выделяется разово на расходы по созданию организации, говорится в документе."Ландтаг призывает правительство земли и далее четко и недвусмысленно брать на себя обязательства по завершению проекта газопровода "Северный поток — 2", который необходим для обеспечения безопасности энергоснабжения Европы и Германии, и категорически отвергать экстерриториальные усилия по противодействию этому, а также четко и решительно поддерживать и направлять все государственные органы и общества, которые способствуют завершению проекта", - говорится в принятом документе.В правительстве ФРГ ранее заявили, что приняли к сведению сообщение о создании регионального фонда в поддержку "Северного потока — 2", не комментируют действия земельных властей. Позиция властей Германии в отношении "Северного потока — 2" остается неизменной, как и позиция в отношении экстерриториальных санкций, которые направлены против немецких и европейских предприятий, отметили в кабмине.
https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593692482.html
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мекленбург-передняя померания
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северный поток — 2, мекленбург-передняя померания, германия, европа, в мире

На севере Германии создали фонд в поддержку "Северного потока — 2"

16:22 19.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Природоохранный фонд на севере ФРГ, который должен поддержать компании, участвующие в строительстве "Северного потока — 2", создан, сообщила во вторник газета Schweriner Volkszeitung со ссылкой на министра энергетики Мекленбурга-Передней Померании Кристиана Пегеля.
"Фонд создан и живет теперь собственной жизнью", - сказал министр, уточнив, что земельный минюст ранее выдал соответствующее разрешение.
Ранее парламент земли Мекленбург-Передняя Померания подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение правительства земли о создании фонда в поддержку "Северного потока — 2". Решение было принято голосами трех фракций - Социал-демократической партии Германии, Христианско-демократического союза и "Левых". Это подавляющее большинство голосов в парламенте. Фракция "Альтернатива для Германии" воздержалась.
Целью фонда является поддержка "проектов по защите климата и охране природы" в федеральной земле, в том числе "гарантирование наиболее благоприятного для климата энергообеспечения", значительный вклад в которое вносит проект газопровода "Северный поток — 2", говорится в документе. Указывается, что речь идет "не только о немецком, но и о европейском обеспечении газом, в том числе о европейской энергетической безопасности". Уставной капитал фонда составит 200 тысяч евро, еще 50 тысяч евро выделяется разово на расходы по созданию организации, говорится в документе.
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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"Ландтаг призывает правительство земли и далее четко и недвусмысленно брать на себя обязательства по завершению проекта газопровода "Северный поток — 2", который необходим для обеспечения безопасности энергоснабжения Европы и Германии, и категорически отвергать экстерриториальные усилия по противодействию этому, а также четко и решительно поддерживать и направлять все государственные органы и общества, которые способствуют завершению проекта", - говорится в принятом документе.
В правительстве ФРГ ранее заявили, что приняли к сведению сообщение о создании регионального фонда в поддержку "Северного потока — 2", не комментируют действия земельных властей. Позиция властей Германии в отношении "Северного потока — 2" остается неизменной, как и позиция в отношении экстерриториальных санкций, которые направлены против немецких и европейских предприятий, отметили в кабмине.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Северный поток — 2Мекленбург-Передняя ПомеранияГерманияЕвропаВ мире
 
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