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Крещение Господне: о чем умалчивает Библия

Крещение Господне: о чем умалчивает Библия

Православные отмечают один из главных праздников — Крещение Господне. Верующие вспоминают, как Иисус Христос пришел к "крестившему водою" Иоанну Предтече и тот... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T08:00

2021-01-19T08:00

2021-01-19T13:21

религия и мировоззрение

иисус христос

археология

крещение господне

иордан

аналитика - религия и мировоззрение

православный свято-тихоновский гуманитарный университет

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Православные отмечают один из главных праздников — Крещение Господне. Верующие вспоминают, как Иисус Христос пришел к "крестившему водою" Иоанну Предтече и тот "погрузил его в воды Иордана". Однако об изначальном смысле и особенностях обряда ученые спорят до сих пор. И время от времени делают сенсационные открытия. "Не так перевели"Само слово "крещение" в храмах произносят чуть ли не каждый день. Речь идет о первом таинстве в жизни каждого христианина. Говоря научным языком, человек проходит инициацию и становится членом Церкви.А раз в год верующие вспоминают, как Сам Господь Иисус Христос тоже… крестился. Для несведущего это звучит странно. Согласно Евангелию, когда Иисусу было около тридцати, "в стране Заиорданской" проповедовал пророк Иоанн. Он говорил о пришествии Мессии и "Агнца Божия, который берет на себя грех мира", и призывал достойно подготовиться к встрече Спасителя: покаяться, "ибо приблизилось Царствие Небесное"."Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои", — свидетельствует евангелист Матфей.Но как именно выглядел обряд, непонятно. Что произносили участники? Совершали какие-то ритуальные действия? Ответов почти нет.Единственную зацепку дает оригинальный текст Благовестия от Марка — старейшего из известных науке. Он написан на одном из диалектов древнегреческого языка. Вместо "крещения" там значится другое слово: "погружение" (в оригинале — "баптисма")."У Гомера куда более точный смысл. Это слово он употребляет, говоря о красильщике, который опускает шест в красящий раствор. То есть это не просто погружение, но еще и изменение", — объясняет протоиерей Константин Польсков, доцент кафедры библеистики богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.Именно при крещении на Иордане Христос, как сказано в Евангелии, изменился — и присутствовавшие поняли, что он Сын Божий. После обряда Спаситель начинает проповедовать новое учение. И в итоге его распнут на кресте."Наверное, поэтому переводчики с греческого на церковнославянский (в IX веке. — Прим. ред.) вместо "погружения" выбрали слово "крещение". Они взяли за основу первую главу Евангелия от Иоанна, где в начале говорится об "Агнце Божием" (который принесен в жертву на кресте ради человечества. — Прим. ред.), а потом сразу об эпизоде на Иордане. То есть обряд у Иоанна Предтечи стал началом пути Спасителя на крестную смерть", — рассказывает протоиерей."Двойник" ИоаннаРаннехристианские авторы рассуждали о крещении Спасителя в том же духе. Собственно, погружение в воду стало основой для первого обряда в жизни каждого последователя Христа — в той или иной форме он повторяет евангельские события.Такой символизм заставил ученых сомневаться. Начиная с XIX века разные эксперты заявляли, что обряд погружения в воду впервые стали совершать христиане. А чтобы его обосновать, верующие якобы просто придумали историю с Иоанном и рекой Иордан.Долгое время эту теорию считали господствующей, пока в 1947 году в местечке Кумран у Мертвого моря не нашли древние папирусные свитки. Надписи на них шокировали научный мир.Оказывается, в I веке нашей эры существовала довольно многочисленная секта ессеев (или кумранитов), которая по-своему следовала традициям иудаизма. Например, обряды они совершали вне Иерусалимского храма.Одним из главных ритуальных действий было погружение в воду. Причем практиковалось оно в двух видах: как ритуальное омовение и как "переход на новую ступень посвящения". А суть — та же, что и в проповедях Иоанна Крестителя: "очиститься Духом Святым"."Ибо духом совета Божией истины искупаются пути человека, все его грехи, чтобы он мог глядеть на свет жизни и со Святым Духом соединиться. Его истиной он очистится от всех своих грехов и духом прямоты и смирения искупится его прегрешение, смирением своей души перед всеми законами Бога он очистит свою плоть, окропляя (ее) водою очищения и освящаясь чистой водой…" — гласит один из кумранских свитков.Позже археологи нашли свидетельства существования в ту же эпоху множества других религиозных течений. Крупнейшие из них — масботеи, елкесаиты, сабеи, имеробаптисты и последователи пророка Бануса. Последний, кстати, уж больно напоминает Иоанна Крестителя.О нем мы знаем благодаря свидетельству Иосифа Флавия, иудейского историка того времени. В 19 лет он последовал за проповедником."Узнав про некоего Бануса, который жил в пустыне, одежду себе находя на деревьях, а пищу — там, где ее произвела природа, и часто днем и ночью обливаясь холодной водой для очищения, я стал его подражателем", — писал историк в автобиографии. "Был ли Предтеча ессеем?"Столь очевидные параллели между Иоанном и деятелями "крестильных сект" — религиозных течений, к которым относились и ессеи, и пророк Банус, — стали поводом для теории о том, что Предтеча принадлежал одному из этих движений. И тогда он, как полагают некоторые исследователи, провел "обряд инициации Иисуса Христа"."Я убежден, что Иоанн Креститель входил в секту кумранитов. Уж больно много совпадений между ними, которые невозможно игнорировать", — пишет в работе на эту тему известный американский филолог Джеймс Чарльзуорт.Во-первых, согласно Евангелию, Иоанн перед проповедью провел некоторое время в пустыне, причем в той же местности, где жили ессеи. Кроме того, они придавали большое значение ритуалам с водой. Учение Предтечи и кумранитов, отмечает Чарльзуорт, было эсхатологическим, то есть предрекало наступление "конца человечества". Кумраниты придерживались целибата. Об этом же про Иоанна единогласно заявляют как евангелисты, так и раннехристианские авторы. Однако другие исследователи обращают внимание на две важных детали. Во-первых, Писание подчеркивает, что Иоанн Креститель носил власяницу из грубой верблюжьей шерсти. А ессеи, хоть и были аскетами, надевали только белую одежду. Она символизировала душевную и телесную чистоту, как и обряд омовения.И как раз с ним связана другая нестыковка. Кумраниты совершали этот ритуал ежедневно перед обедом. А у Иоанна действо не было рутинным — погрузиться в воду он призывал лишь один раз в жизни."Вполне возможно, что он какое-то время был членом секты кумранитов. Но по неведомым нам причинам покинул ее", — допускает американский историк Эндрю Скиннер."Старые формы — новый смысл"Большинство же ученых считают, что Иоанн Креститель основал собственную общину. И в отличие от многих иудейских течений того времени главный посыл его был нравственным, а не политическим. "Об этом прямо и однозначно говорит Евангелие. Хотя какое-то внешнее влияние того или иного учения иудаизма Иоанн мог испытать", — полагает библеист протоиерей Константин Польсков. Это предположение подтверждается тем, что первые христиане тоже воспользовались некоторыми понятиями и обрядами иудаизма, только "вложили в них другое содержание". "При желании можно рассмотреть определенные языковые параллели в учении Иоанна и тех же ессеев. Но это не отменяет его прямого Божественного призвания. Христианство много раз показывало, как использовать ветхозаветные формы в новом смысле", — отмечает библеист. Обряд погружения в воду — один из ярчайших тому примеров. Некогда это был лишь очистительный ритуал. Однако действо, совершенное Иоанном Предтечей над Иисусом Христом, приобрело другое значение. И теперь уже две тысячи лет оно означает "изменение человека" для "новой жизни".

https://ria.ru/20180808/1526121128.html

https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1591522454.html

иордан

иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иисус христос, археология, крещение господне, иордан, аналитика - религия и мировоззрение, православный свято-тихоновский гуманитарный университет, иерусалим, крещенские купания