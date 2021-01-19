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В Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом
В Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом
Госкомитет здравоохранения Китая сообщил о новом эпицентре заражения коронавирусом. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:36
2021-01-19T11:36
распространение коронавируса
цзилинь
китай
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госкомитет здравоохранения Китая сообщил о новом эпицентре заражения коронавирусом.По информации ведомства, всплеск заболеваемости произошел в северо-восточной провинции Цзилинь.За последние сутки в стране было выявлено 118 случаев инфицирования, из них 43 – в Цзилине. На прошлой неделе в этом регионе фиксировались лишь единичные случаи заражения.С начала пандемии в Китае заразились более 88 тысяч жителей, 4,6 тысячи скончались, вылечились более 82 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210117/kitay-1593176925.html
цзилинь
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цзилинь, китай, в мире

В Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом

11:36 19.01.2021
 
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госкомитет здравоохранения Китая сообщил о новом эпицентре заражения коронавирусом.
По информации ведомства, всплеск заболеваемости произошел в северо-восточной провинции Цзилинь.
За последние сутки в стране было выявлено 118 случаев инфицирования, из них 43 – в Цзилине. На прошлой неделе в этом регионе фиксировались лишь единичные случаи заражения.
С начала пандемии в Китае заразились более 88 тысяч жителей, 4,6 тысячи скончались, вылечились более 82 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Посетители выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
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