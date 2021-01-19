https://ria.ru/20210119/epitsentr-1593643971.html

В Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом

В Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом

Госкомитет здравоохранения Китая сообщил о новом эпицентре заражения коронавирусом. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:36

2021-01-19T11:36

2021-01-19T11:36

распространение коронавируса

цзилинь

китай

в мире

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госкомитет здравоохранения Китая сообщил о новом эпицентре заражения коронавирусом.По информации ведомства, всплеск заболеваемости произошел в северо-восточной провинции Цзилинь.За последние сутки в стране было выявлено 118 случаев инфицирования, из них 43 – в Цзилине. На прошлой неделе в этом регионе фиксировались лишь единичные случаи заражения.С начала пандемии в Китае заразились более 88 тысяч жителей, 4,6 тысячи скончались, вылечились более 82 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210117/kitay-1593176925.html

цзилинь

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цзилинь, китай, в мире