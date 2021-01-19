https://ria.ru/20210119/eko-1593686695.html

Эксперты советуют не проводить ЭКО в течение трех месяцев после COVID-19

Эксперты советуют не проводить ЭКО в течение трех месяцев после COVID-19

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) не стоит проводить в течение трех месяцев после болезни коронавирусом, после вакцинации надо выждать 2-3 месяца для... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:47

2021-01-19T14:47

2021-01-19T14:47

распространение коронавируса

лейла адамян

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) не стоит проводить в течение трех месяцев после болезни коронавирусом, после вакцинации надо выждать 2-3 месяца для переноса эмбриона, следует из презентации заместителя директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, президента Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РФ Лейлы Адамян.Материалы были представлены на XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине в пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Рекомендуется ограничить проведение ЭКО пациенткам в течение 3-х месяцев после перенесенной новой коронавирусной инфекции с целью снижения риска развития тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции", - говорится в презентации.Согласно представленным в ней данным, пациентам с бесплодием, которые планируют использовать вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), рекомендовано исключить наличие коронавирусной инфекции, согласовать с репродуктологом ожидаемое время стимуляции функции яичников, провакцинироваться за два месяца до предполагаемого лечения. Необходимо также обсудить возможные риски возникновения осложнений."Перенос эмбриона после ЭКО может быть осуществлен не ранее чем через 2-3 месяца после вакцинации или реконвалесценции (выздоровления - ред.) ", - добавляется в презентации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200604/1572468358.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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