https://ria.ru/20210119/eko-1593686695.html
Эксперты советуют не проводить ЭКО в течение трех месяцев после COVID-19
Эксперты советуют не проводить ЭКО в течение трех месяцев после COVID-19
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) не стоит проводить в течение трех месяцев после болезни коронавирусом, после вакцинации надо выждать 2-3 месяца для... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:47
2021-01-19T14:47
2021-01-19T14:47
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) не стоит проводить в течение трех месяцев после болезни коронавирусом, после вакцинации надо выждать 2-3 месяца для переноса эмбриона, следует из презентации заместителя директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, президента Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РФ Лейлы Адамян.Материалы были представлены на XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине в пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Рекомендуется ограничить проведение ЭКО пациенткам в течение 3-х месяцев после перенесенной новой коронавирусной инфекции с целью снижения риска развития тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции", - говорится в презентации.Согласно представленным в ней данным, пациентам с бесплодием, которые планируют использовать вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), рекомендовано исключить наличие коронавирусной инфекции, согласовать с репродуктологом ожидаемое время стимуляции функции яичников, провакцинироваться за два месяца до предполагаемого лечения. Необходимо также обсудить возможные риски возникновения осложнений."Перенос эмбриона после ЭКО может быть осуществлен не ранее чем через 2-3 месяца после вакцинации или реконвалесценции (выздоровления - ред.) ", - добавляется в презентации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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лейла адамян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) не стоит проводить в течение трех месяцев после болезни коронавирусом
, после вакцинации надо выждать 2-3 месяца для переноса эмбриона, следует из презентации заместителя директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, президента Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РФ Лейлы Адамян
.
Материалы были представлены на XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Рекомендуется ограничить проведение ЭКО пациенткам в течение 3-х месяцев после перенесенной новой коронавирусной инфекции с целью снижения риска развития тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции", - говорится в презентации.
Согласно представленным в ней данным, пациентам с бесплодием, которые планируют использовать вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), рекомендовано исключить наличие коронавирусной инфекции, согласовать с репродуктологом ожидаемое время стимуляции функции яичников, провакцинироваться за два месяца до предполагаемого лечения. Необходимо также обсудить возможные риски возникновения осложнений.
"Перенос эмбриона после ЭКО может быть осуществлен не ранее чем через 2-3 месяца после вакцинации или реконвалесценции (выздоровления - ред.) ", - добавляется в презентации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.