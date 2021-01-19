https://ria.ru/20210119/dvigateli-1593605702.html

Россия возобновила переговоры об экспорте ракетных двигателей

Россия возобновила переговоры об экспорте ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса НПО "Энергомаш" возобновило прерванные пандемией переговоры с иностранными заказчиками о поставках за рубеж ракетных двигателей или о... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T01:13

2021-01-19T01:13

2021-01-19T01:13

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игорь арбузов

энергомаш

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южная корея

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Предприятие Роскосмоса НПО "Энергомаш" возобновило прерванные пандемией переговоры с иностранными заказчиками о поставках за рубеж ракетных двигателей или о совместных работах в создании двигателей, сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия Игорь Арбузов."Думаю, что в 2021 году мы все-таки придем к конкретным решениям", - отметил Арбузов.Ранее сообщалось, что Китай, Индия, Аргентина, Бразилия и Южная Корея заинтересованы в сотрудничестве с Россией в создании ракетных двигателей, в том числе работающих на новых видах топлива.

https://ria.ru/20210117/dvigatel-1593368128.html

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коронавирус covid-19, россия, игорь арбузов, энергомаш, космос - риа наука, аргентина, роскосмос, южная корея, китай, бразилия, индия