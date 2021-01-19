Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/dvigateli-1593605702.html
Россия возобновила переговоры об экспорте ракетных двигателей
Россия возобновила переговоры об экспорте ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО "Энергомаш" возобновило прерванные пандемией переговоры с иностранными заказчиками о поставках за рубеж ракетных двигателей или о... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T01:13
2021-01-19T01:13
коронавирус covid-19
россия
игорь арбузов
энергомаш
космос - риа наука
аргентина
роскосмос
южная корея
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155849/07/1558490727_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_51f34e69d8ea5e9e435ae7135d9b3f93.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Предприятие Роскосмоса НПО "Энергомаш" возобновило прерванные пандемией переговоры с иностранными заказчиками о поставках за рубеж ракетных двигателей или о совместных работах в создании двигателей, сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия Игорь Арбузов."Думаю, что в 2021 году мы все-таки придем к конкретным решениям", - отметил Арбузов.Ранее сообщалось, что Китай, Индия, Аргентина, Бразилия и Южная Корея заинтересованы в сотрудничестве с Россией в создании ракетных двигателей, в том числе работающих на новых видах топлива.
https://ria.ru/20210117/dvigatel-1593368128.html
россия
аргентина
южная корея
китай
бразилия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155849/07/1558490727_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d38a423b427106a51d9e57cd94aae0e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, игорь арбузов, энергомаш, космос - риа наука, аргентина, роскосмос, южная корея, китай, бразилия, индия

Россия возобновила переговоры об экспорте ракетных двигателей

01:13 19.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакетный двигатель РД-180 в цехе "НПО Энергомаш" в Московской области
Ракетный двигатель РД-180 в цехе НПО Энергомаш в Московской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Предприятие Роскосмоса НПО "Энергомаш" возобновило прерванные пандемией переговоры с иностранными заказчиками о поставках за рубеж ракетных двигателей или о совместных работах в создании двигателей, сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия Игорь Арбузов.
"К сожалению, переговорный процесс замедлился из-за пандемии. Мы не сильно ушли от того состояния переговоров, которое было еще в начале 2020 года. Я бы не хотел называть конкретные страны. Но сейчас мы постепенно возвращаемся к переговорному процессу, и все партнеры, с которыми шли переговоры, подтверждают свои намерения по развитию сотрудничества", - сказал он.
"Думаю, что в 2021 году мы все-таки придем к конкретным решениям", - отметил Арбузов.
Ранее сообщалось, что Китай, Индия, Аргентина, Бразилия и Южная Корея заинтересованы в сотрудничестве с Россией в создании ракетных двигателей, в том числе работающих на новых видах топлива.
Старт ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 03:13
Ракетам с метановым двигателем прочат возможность летать до 50 раз
 
Коронавирус COVID-19РоссияИгорь АрбузовЭнергомашКосмос - РИА НаукаАргентинаРоскосмосЮжная КореяКитайБразилияИндия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
14:49В центре Москвы обстреляли дом
14:47Посол Великобритании в России не намерена прививаться "Спутником V"
14:40Мурашко назвал регионы-лидеры по качеству организации вакцинации
14:39Врач оценил вероятность рождения здорового ребенка от матери с COVID-19
14:38Подозреваемого в краже аппаратуры из самолета "Судного дня" задержали
14:36В США меняются правила въезда иностранных граждан
14:36Экс-посол Швейцарии в России привился вакциной "Спутник V"
Лента новостейМолния