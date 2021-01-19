https://ria.ru/20210119/dtp-1593710098.html

В Архангельске автобус столкнулся со скорой и сбил женщину на тротуаре

В Архангельске автобус столкнулся со скорой и сбил женщину на тротуаре

Женщина-пешеход пострадала в ДТП в Архангельске, когда рейсовый автобус выехал на тротуар после столкновения со скорой помощью, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T17:00

2021-01-19T17:00

2021-01-19T17:00

архангельск

происшествия

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МУРМАНСК, 19 янв – РИА Новости. Женщина-пешеход пострадала в ДТП в Архангельске, когда рейсовый автобус выехал на тротуар после столкновения со скорой помощью, сообщает региональное УМВД.Авария произошла во вторник около 15.55 мск, в полицию Архангельска поступило сообщение о ДТП в районе перекрестка улицы Комсомольской и Троицкого проспекта."По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля скорой помощи и рейсового автобуса "ПАЗ". От удара автобус выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину-пешехода. Пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства происшествия устанавливаются."На эту минуту сведений о пострадавших пассажирах нет", - уточнили РИА Новости в УМВД.

https://ria.ru/20210119/dtp-1593616760.html

архангельск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельск, происшествия