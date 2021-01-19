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В Архангельске автобус столкнулся со скорой и сбил женщину на тротуаре
В Архангельске автобус столкнулся со скорой и сбил женщину на тротуаре
Женщина-пешеход пострадала в ДТП в Архангельске, когда рейсовый автобус выехал на тротуар после столкновения со скорой помощью, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:00
2021-01-19T17:00
архангельск
происшествия
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МУРМАНСК, 19 янв – РИА Новости. Женщина-пешеход пострадала в ДТП в Архангельске, когда рейсовый автобус выехал на тротуар после столкновения со скорой помощью, сообщает региональное УМВД.Авария произошла во вторник около 15.55 мск, в полицию Архангельска поступило сообщение о ДТП в районе перекрестка улицы Комсомольской и Троицкого проспекта."По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля скорой помощи и рейсового автобуса "ПАЗ". От удара автобус выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину-пешехода. Пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства происшествия устанавливаются."На эту минуту сведений о пострадавших пассажирах нет", - уточнили РИА Новости в УМВД.
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архангельск, происшествия

В Архангельске автобус столкнулся со скорой и сбил женщину на тротуаре

17:00 19.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МУРМАНСК, 19 янв – РИА Новости. Женщина-пешеход пострадала в ДТП в Архангельске, когда рейсовый автобус выехал на тротуар после столкновения со скорой помощью, сообщает региональное УМВД.
Авария произошла во вторник около 15.55 мск, в полицию Архангельска поступило сообщение о ДТП в районе перекрестка улицы Комсомольской и Троицкого проспекта.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля скорой помощи и рейсового автобуса "ПАЗ". От удара автобус выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину-пешехода. Пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
"На эту минуту сведений о пострадавших пассажирах нет", - уточнили РИА Новости в УМВД.
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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