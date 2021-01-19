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Школьный автобус столкнулся с фурой под Калугой, пострадал ребенок
Школьный автобус столкнулся с фурой под Калугой, пострадал ребенок
Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Калужской области, один ребенок попал в больницу, сообщила РИА Новости старший помощник областного прокурора Искрина... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T09:37
2021-01-19T10:30
калужская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ/ВОРОНЕЖ, 19 янв – РИА Новости. Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Калужской области, один ребенок попал в больницу, сообщила РИА Новости старший помощник областного прокурора Искрина Басулина."Школьный автобус с детьми совершил столкновение с большегрузом в Мещовском районе. По предварительной информации, один ребенок пострадал, доставлен в медицинское учреждение, без угрозы для жизни, характер травм уточняется", - сказала собеседница.Она отметила, что по поручению прокурора области Константина Жилякова прокурор Мещовского района выехал на место ДТП для координации работы правоохранительных органов.В то же время управление МВД по региону сообщило, что авария произошла в 7.55 мск на 220-м километре дороги М-3 "Украина", пострадали два человека."По предварительной информации, школьный автобус под управлением водителя, мужчины 1989 года рождения… совершил наезд на стоящее транспортное средство - грузовик", - говорится в сообщении.По данным полиции, в салоне школьного автобуса находились 15 детей."В результате ДТП пострадал один ребёнок и сопровождающая женщина". - говорится в сообщении.
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калужская область, происшествия

Школьный автобус столкнулся с фурой под Калугой, пострадал ребенок

09:37 19.01.2021 (обновлено: 10:30 19.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Калужской областиНа месте ДТП с участием школьного автобуса под Калугой
На месте ДТП с участием школьного автобуса под Калугой - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Калужской области
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ЯРОСЛАВЛЬ/ВОРОНЕЖ, 19 янв – РИА Новости. Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Калужской области, один ребенок попал в больницу, сообщила РИА Новости старший помощник областного прокурора Искрина Басулина.
"Школьный автобус с детьми совершил столкновение с большегрузом в Мещовском районе. По предварительной информации, один ребенок пострадал, доставлен в медицинское учреждение, без угрозы для жизни, характер травм уточняется", - сказала собеседница.
Она отметила, что по поручению прокурора области Константина Жилякова прокурор Мещовского района выехал на место ДТП для координации работы правоохранительных органов.
В то же время управление МВД по региону сообщило, что авария произошла в 7.55 мск на 220-м километре дороги М-3 "Украина", пострадали два человека.
Алексей Парщиков - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 08:00
Сибиряка обязали возмещать ущерб за ДТП, к которому он не имел отношения
"По предварительной информации, школьный автобус под управлением водителя, мужчины 1989 года рождения… совершил наезд на стоящее транспортное средство - грузовик", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в салоне школьного автобуса находились 15 детей.
"В результате ДТП пострадал один ребёнок и сопровождающая женщина". - говорится в сообщении.
 
Калужская областьПроисшествия
 
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