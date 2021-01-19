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Три человека погибли в ДТП в Подмосковье
Три человека погибли в ДТП в Подмосковье
Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП с участием "Газели" и грузовика на Горьковском шоссе в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T08:23
2021-01-19T08:23
2021-01-19T08:23
гумвд
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП с участием "Газели" и грузовика на Горьковском шоссе в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.Авария произошла в четыре утра на 72-м километре Горьковского шоссе."Столкновение "Газели" и грузового автомобиля, три человека погибли, четыре пострадали", - сказали в пресс-службе.
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РИА Новости
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гумвд, московская область (подмосковье), происшествия