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Три человека погибли в ДТП в Подмосковье
Три человека погибли в ДТП в Подмосковье
Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП с участием "Газели" и грузовика на Горьковском шоссе в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T08:23
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП с участием "Газели" и грузовика на Горьковском шоссе в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.Авария произошла в четыре утра на 72-м километре Горьковского шоссе."Столкновение "Газели" и грузового автомобиля, три человека погибли, четыре пострадали", - сказали в пресс-службе.
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РИА Новости
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гумвд, московская область (подмосковье), происшествия

Три человека погибли в ДТП в Подмосковье

08:23 19.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП с участием "Газели" и грузовика на Горьковском шоссе в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.
Авария произошла в четыре утра на 72-м километре Горьковского шоссе.
"Столкновение "Газели" и грузового автомобиля, три человека погибли, четыре пострадали", - сказали в пресс-службе.
 
ГУМВДМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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