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Три человека погибли в ДТП в Подмосковье

Три человека погибли в ДТП в Подмосковье

Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП с участием "Газели" и грузовика на Горьковском шоссе в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T08:23

2021-01-19T08:23

2021-01-19T08:23

гумвд

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП с участием "Газели" и грузовика на Горьковском шоссе в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.Авария произошла в четыре утра на 72-м километре Горьковского шоссе."Столкновение "Газели" и грузового автомобиля, три человека погибли, четыре пострадали", - сказали в пресс-службе.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, московская область (подмосковье), происшествия