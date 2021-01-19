https://ria.ru/20210119/druzhba-1593618315.html

Подкаст "Это надолго". Что делать, если не нравятся друзья ребёнка

Подкаст "Это надолго". Что делать, если не нравятся друзья ребёнка

"Этот его сейчас плохому научит", "у них в группе появилась девочка...". Как быть с детской дружбой? Имеют ли родители право запрещать с кем-то общаться? Когда вторжение необходимо и почему в большинстве случаев стоит занять наблюдательную позицию? Во сколько лет "случается" первая любовь? И как умение дружить в детстве влияет на взрослую жизнь?

2021-01-19T11:00

2021-01-19T11:00

2021-01-19T14:20

социальный навигатор

детские вопросы

это надолго

подкаст

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Подкаст «Это надолго». Что делать, если не нравятся друзья ребёнка "Этот его сейчас плохому научит", "у них в группе появилась девочка...". Как быть с детской дружбой? Имеют ли родители право запрещать с кем-то общаться? Когда вторжение необходимо и почему в большинстве случаев стоит занять наблюдательную позицию? Во сколько лет "случается" первая любовь? И как умение дружить в детстве влияет на взрослую жизнь? audio/mpeg

Подкаст «Это надолго». Что делать, если не нравятся друзья ребёнка "Этот его сейчас плохому научит", "у них в группе появилась девочка...". Как быть с детской дружбой? Имеют ли родители право запрещать с кем-то общаться? Когда вторжение необходимо и почему в большинстве случаев стоит занять наблюдательную позицию? Во сколько лет "случается" первая любовь? И как умение дружить в детстве влияет на взрослую жизнь? audio/mpeg

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что стоит за тревогой родителей о друзьях ребёнка и почему нормально дружить со своей противоположностью. Об этом говорим с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Дёминой.Что делать, если ребёнка дразнят, читайте здесь.2:15 По каком принципу дети выбирают друзей и почему иногда это очень странный выбор4:10 В каком возрасте наступает первая влюблённость5:30 Как родителю относится к "плохому" другу ребёнка6:25 Когда взрослому необходимо вмешаться в дружбу детей8:00 "Какой-то он подозрительный": откуда берётся тревога, связанная с появлением нового друга13:15 Почему некоторые девочки дружат только с мальчиками и наоборот15:15 Что стоит за тревогой родителей, когда они говорят, что друг их ребёнка "какой-то не такой"17:45 Как влияет способность дружить на взрослую жизньПодкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Семён НедовенчанныйПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, детские вопросы, аудио, подкаст