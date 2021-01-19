https://ria.ru/20210119/dombay-1593646811.html

Прокуратура прокомментировала спуск лавины на Домбае

Прокуратура прокомментировала спуск лавины на Домбае

Сход снежной лавины в Домбае, в результате которой погиб человек, был принудительным, но неконтролируемым, сообщает прокуратура Карачаево-Черкесии. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:49

2021-01-19T11:49

2021-01-19T14:55

сход лавины на домбае

домбай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 19 янв - РИА Новости. Сход снежной лавины в Домбае, в результате которой погиб человек, был принудительным, но неконтролируемым, сообщает прокуратура Карачаево-Черкесии.Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега, как сперва опасались, могли оказаться до 12 человек. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. Поисково-спасательные работы, прерванные из-за темноты и неблагоприятных погодных условий, возобновили утром во вторник. Возбуждено уголовное дело о халатности."По предварительным данным, в понедельник около 13 часов сотрудники Домбайского военизированного противолавинного отряда произвели выстрелы из специализированного орудия для принудительного спуска лавины с верхней части склона горы Мусса-Ачитара. Вследствие чего произошел неконтролируемый сход снежной лавины на участок местности, где находилось значительное число людей, один из которых погиб", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, ход расследования уголовного дела находится на контроле у ведомства.

https://ria.ru/20210119/snoubordist-1593639754.html

домбай

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2021

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Следователи работают на месте схода лавины в Карачаево-Черкесии 18 января 2021 года около 13 часов 30 минут в следственные органы от оперативных служб региона поступило сообщение о сходе снежной лавины в поселке Домбай. На месте работают следователи. 2021-01-19T11:49 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины на домбае, домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия