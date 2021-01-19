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Прокуратура прокомментировала спуск лавины на Домбае
Прокуратура прокомментировала спуск лавины на Домбае
Сход снежной лавины в Домбае, в результате которой погиб человек, был принудительным, но неконтролируемым, сообщает прокуратура Карачаево-Черкесии. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:49
2021-01-19T14:55
сход лавины на домбае
домбай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 19 янв - РИА Новости. Сход снежной лавины в Домбае, в результате которой погиб человек, был принудительным, но неконтролируемым, сообщает прокуратура Карачаево-Черкесии.Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега, как сперва опасались, могли оказаться до 12 человек. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. Поисково-спасательные работы, прерванные из-за темноты и неблагоприятных погодных условий, возобновили утром во вторник. Возбуждено уголовное дело о халатности."По предварительным данным, в понедельник около 13 часов сотрудники Домбайского военизированного противолавинного отряда произвели выстрелы из специализированного орудия для принудительного спуска лавины с верхней части склона горы Мусса-Ачитара. Вследствие чего произошел неконтролируемый сход снежной лавины на участок местности, где находилось значительное число людей, один из которых погиб", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, ход расследования уголовного дела находится на контроле у ведомства.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Следователи работают на месте схода лавины в Карачаево-Черкесии
18 января 2021 года около 13 часов 30 минут в следственные органы от оперативных служб региона поступило сообщение о сходе снежной лавины в поселке Домбай. На месте работают следователи.
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сход лавины на домбае, домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Прокуратура прокомментировала спуск лавины на Домбае

11:49 19.01.2021 (обновлено: 14:55 19.01.2021)
 
© Фото : Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБНа месте схода лавины в Карачаево-Черкесии. 18 января 2021
На месте схода лавины в Карачаево-Черкесии. 18 января 2021 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ
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ПЯТИГОРСК, 19 янв - РИА Новости. Сход снежной лавины в Домбае, в результате которой погиб человек, был принудительным, но неконтролируемым, сообщает прокуратура Карачаево-Черкесии.
Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега, как сперва опасались, могли оказаться до 12 человек. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. Поисково-спасательные работы, прерванные из-за темноты и неблагоприятных погодных условий, возобновили утром во вторник. Возбуждено уголовное дело о халатности.
"По предварительным данным, в понедельник около 13 часов сотрудники Домбайского военизированного противолавинного отряда произвели выстрелы из специализированного орудия для принудительного спуска лавины с верхней части склона горы Мусса-Ачитара. Вследствие чего произошел неконтролируемый сход снежной лавины на участок местности, где находилось значительное число людей, один из которых погиб", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, ход расследования уголовного дела находится на контроле у ведомства.
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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Сход лавины на ДомбаеДомбайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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