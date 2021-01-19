https://ria.ru/20210119/dombay-1593618136.html
Спасатели возобновили поисково-спасательные работы в поселке Домбай
Спасатели возобновили поисково-спасательные работы в поселке Домбай
Спасатели в Карачаево-Черкесии возобновили поисково-спасательные работы в поселке Домбай, где в понедельник сошла лавина, сообщает пресс-служба ГУМЧС по... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T08:49
2021-01-19T08:49
2021-01-19T09:13
туризм
сход лавины на домбае
домбай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Спасатели в Карачаево-Черкесии возобновили поисково-спасательные работы в поселке Домбай, где в понедельник сошла лавина, сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике.Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега, как сперва опасались, могли оказаться до 12 человек. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. Поисково-спасательные работы были завершены около 21.00 мск в связи с наступлением темного времени суток и неблагоприятными погодными условиями."Поисково-спасательные работы в поселке Домбай возобновлены. Работы по расчистке лавинной массы в поселке Домбай возобновлены. Всего привлечено 233 человека, 28 единиц техники", - говорится в сообщении.
домбай
РИА Новости
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Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей
На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей.
2021-01-19T08:49
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PT0M59S
РИА Новости
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РИА Новости
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видео, сход лавины на домбае, домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия