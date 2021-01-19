https://ria.ru/20210119/dombay-1593618136.html

Спасатели возобновили поисково-спасательные работы в поселке Домбай

Спасатели возобновили поисково-спасательные работы в поселке Домбай

Спасатели в Карачаево-Черкесии возобновили поисково-спасательные работы в поселке Домбай, где в понедельник сошла лавина, сообщает пресс-служба ГУМЧС по... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T08:49

2021-01-19T08:49

2021-01-19T09:13

туризм

сход лавины на домбае

домбай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Спасатели в Карачаево-Черкесии возобновили поисково-спасательные работы в поселке Домбай, где в понедельник сошла лавина, сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике.Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега, как сперва опасались, могли оказаться до 12 человек. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. Поисково-спасательные работы были завершены около 21.00 мск в связи с наступлением темного времени суток и неблагоприятными погодными условиями."Поисково-спасательные работы в поселке Домбай возобновлены. Работы по расчистке лавинной массы в поселке Домбай возобновлены. Всего привлечено 233 человека, 28 единиц техники", - говорится в сообщении.

домбай

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2021

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Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей. 2021-01-19T08:49 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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