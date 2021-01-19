https://ria.ru/20210119/dombay-1593617930.html

Ширина лавины, которая сошла в Домбае, составила сто метров

Ширина лавины, которая сошла в Домбае, составила сто метров

Ширина лавины, которая сошла в Домбае в Карачаево-Черкесии, составила 100 метров, ее глубина - до пяти метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T08:45

2021-01-19T08:45

2021-01-19T09:13

туризм

сход лавины на домбае

домбай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ширина лавины, которая сошла в Домбае в Карачаево-Черкесии, составила 100 метров, ее глубина - до пяти метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега, как сперва опасались, могли оказаться до 12 человек. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. Поисково-спасательные работы, прерванные из-за темноты и неблагоприятных погодных условий, возобновят утром во вторник."На горе Мусса-Ачитара высотой 2400 метров произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу. Ее длина составила 600 метров, ширина - 100 метров, глубина - до 5 метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, предварительно, местонахождение всех людей установлено. "Снежной массой частично повреждено здание кафе и разрушены два пункта проката горнолыжного инвентаря", - добавил он.К реагированию были привлечены 238 человек и 31 единица техники, из них от МЧС России – 126 человек и 16 единиц техники, в том числе 5 кинологических расчетов.

https://ria.ru/20210118/lavina-1593591341.html

https://ria.ru/20210119/lavina-1593605193.html

домбай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины на домбае, домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия