https://ria.ru/20210119/dombay-1593617930.html
Ширина лавины, которая сошла в Домбае, составила сто метров
Ширина лавины, которая сошла в Домбае, составила сто метров
Ширина лавины, которая сошла в Домбае в Карачаево-Черкесии, составила 100 метров, ее глубина - до пяти метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T08:45
2021-01-19T08:45
2021-01-19T09:13
туризм
сход лавины на домбае
домбай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593584982_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_878adc4c80bc1345c857c98a4233aceb.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ширина лавины, которая сошла в Домбае в Карачаево-Черкесии, составила 100 метров, ее глубина - до пяти метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега, как сперва опасались, могли оказаться до 12 человек. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. Поисково-спасательные работы, прерванные из-за темноты и неблагоприятных погодных условий, возобновят утром во вторник."На горе Мусса-Ачитара высотой 2400 метров произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу. Ее длина составила 600 метров, ширина - 100 метров, глубина - до 5 метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, предварительно, местонахождение всех людей установлено. "Снежной массой частично повреждено здание кафе и разрушены два пункта проката горнолыжного инвентаря", - добавил он.К реагированию были привлечены 238 человек и 31 единица техники, из них от МЧС России – 126 человек и 16 единиц техники, в том числе 5 кинологических расчетов.
https://ria.ru/20210118/lavina-1593591341.html
https://ria.ru/20210119/lavina-1593605193.html
домбай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593584982_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_caee4bc5b6aef80c2e55895481860267.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сход лавины на домбае, домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия