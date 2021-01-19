https://ria.ru/20210119/dolgi-1593611764.html

Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам

Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам

Средний ежемесячный платеж в счет погашения просроченного долга в России по итогам прошлого года составил около 4 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости в... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T06:24

2021-01-19T06:24

2021-01-19T06:24

россия

национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)

коллекторы

москва

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Средний ежемесячный платеж в счет погашения просроченного долга в России по итогам прошлого года составил около 4 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).По данным НАПКА, наиболее комфортный уровень платежной нагрузки на клиента варьируется в пределах 20-30% от дохода. Таким образом, в среднем для погашения просроченного долга россиянам необходимо иметь ежемесячный доход в размере 20-25 тысяч рублей на человека, что в два раза меньше уровня средней зарплаты в стране.Эксперты напомнили, что при формировании подушки безопасности риск выхода на просрочку снижается в среднем на 50-60%. Оптимальный размер подушки безопасности, по их мнению, должен составлять сумму, равную двум ежемесячным платежам в счет погашения долга."Начиная работать с должниками, мы видим, что каждый второй клиент считает, что обязан платить сумму, указанную в договоре, и она не поддается корректировке даже в случае ухудшения финансового положения. Таким образом, они ошибочно сами себя вгоняют в "долговую яму", - сказал гендиректор НСВ Роман Волосников.При этом он отметил, что россияне стали более ответственно подходить к просроченной задолженности: в прошлом году доля тех, кто принципиально отказывался платить, снизилась с 5% до 3%.

https://ria.ru/20210118/otvetstvennost-1593442977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), коллекторы, москва, общество