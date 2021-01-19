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Кремль обвинил США в незаконном давлении на "Северный поток — 2"
Кремль обвинил США в незаконном давлении на "Северный поток — 2"
Проект строительства газопровода "Северный поток 2" сталкивается с грубым незаконным давлением со стороны США, в Москве об этом сожалеют, заявил журналистам... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:38
2021-01-19T13:38
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Проект строительства газопровода "Северный поток 2" сталкивается с грубым незаконным давлением со стороны США, в Москве об этом сожалеют, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, анализируем ее с тем, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта", - добавил он."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А в понедельник стало известно, что уже 19 января США планируют ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна".
https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593605444.html
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россия, санкции сша против "северного потока — 2", allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, дмитрий песков, сша, в мире

Кремль обвинил США в незаконном давлении на "Северный поток — 2"

13:38 19.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Проект строительства газопровода "Северный поток 2" сталкивается с грубым незаконным давлением со стороны США, в Москве об этом сожалеют, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Продолжает этот международный проект сталкиваться с грубым незаконным давлением со стороны Соединенных Штатов Америки. Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжается и растет. Мы сожалеем в этой связи", - сказал Песков.
"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, анализируем ее с тем, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта", - добавил он.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
01:07
Власти ФРГ прокомментировали новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А в понедельник стало известно, что уже 19 января США планируют ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна".
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияСанкции США против "Северного потока — 2"AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Дмитрий ПесковСШАВ мире
 
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