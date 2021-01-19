https://ria.ru/20210119/davlenie-1593669691.html

Кремль обвинил США в незаконном давлении на "Северный поток — 2"

Кремль обвинил США в незаконном давлении на "Северный поток — 2"

Проект строительства газопровода "Северный поток 2" сталкивается с грубым незаконным давлением со стороны США, в Москве об этом сожалеют, заявил журналистам... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:38

2021-01-19T13:38

2021-01-19T13:38

россия

санкции сша против "северного потока — 2"

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Проект строительства газопровода "Северный поток 2" сталкивается с грубым незаконным давлением со стороны США, в Москве об этом сожалеют, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, анализируем ее с тем, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта", - добавил он."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А в понедельник стало известно, что уже 19 января США планируют ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна".

https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593605444.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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россия, санкции сша против "северного потока — 2", allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, дмитрий песков, сша, в мире