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Найден новый способ выявить коронавирус до появления симптомов
Найден новый способ выявить коронавирус до появления симптомов
Смарт-часы могут сообщить о заражении коронавирусом за семь дней до появления симптомов болезни, рассказали CBS News американские ученые. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T15:37
2021-01-19T16:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
стэнфордский университет
нью-йорк (город)
сша
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Смарт-часы могут сообщить о заражении коронавирусом за семь дней до появления симптомов болезни, рассказали CBS News американские ученые.Научная группа провела исследование, в ходе которого с 29 апреля по 29 сентября 300 сотрудников клиники Маунт-Синай в Нью-Йорке применяли смарт-часы от трех различных компаний для ранней диагностики COVID-19.Ученые отслеживали у участников вариабельность сердечного ритма, то есть изменение интервалов между началами двух сердечных циклов. Этот показатель позволяет оценить работу иммунной системы. Оказалось, что низкая вариабельность сердечного ритма — один из признаков заражения коронавирусом. Высокая, в свою очередь, сигнализирует об активности нервной системы и способности справляться со стрессом. Специалисты указали на пользу от применения смарт-часов в диагностике коронавируса. Они пояснили, что, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США большая часть заболевших COVID-19 заразилась от бессимптомных носителей инфекции.В свою очередь, Стэнфордский университет в ходе другого исследования выявил, что 81% инфицированных отмечали у себя изменение пульса примерно за девять дней до результата теста на коронавирус. В этом эксперименте участники носили смарт-часы и трекеры. Выяснилось, что чрезвычайно высокая частота сердечных сокращений указывала на дальнейшее появление симптомов. Ученые призвали настраивать свои умные часы таким образом, чтобы гаджет сообщал о повышении пульса или появления нетипичной вариабельности. "Это большое дело, так как предупрежденные пациенты знают, что им нужно сидеть дома", — отметил профессор Майкл Снайдер. Доцент клиники Маунт-Синай Роб Хиртен отметил пользу подобных устройств для неинвазивного способа выявления заболевания. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, стэнфордский университет, нью-йорк (город), сша

Найден новый способ выявить коронавирус до появления симптомов

15:37 19.01.2021 (обновлено: 16:42 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Смарт-часы могут сообщить о заражении коронавирусом за семь дней до появления симптомов болезни, рассказали CBS News американские ученые.
Научная группа провела исследование, в ходе которого с 29 апреля по 29 сентября 300 сотрудников клиники Маунт-Синай в Нью-Йорке применяли смарт-часы от трех различных компаний для ранней диагностики COVID-19.
Ученые отслеживали у участников вариабельность сердечного ритма, то есть изменение интервалов между началами двух сердечных циклов. Этот показатель позволяет оценить работу иммунной системы. Оказалось, что низкая вариабельность сердечного ритма — один из признаков заражения коронавирусом. Высокая, в свою очередь, сигнализирует об активности нервной системы и способности справляться со стрессом.
Специалисты указали на пользу от применения смарт-часов в диагностике коронавируса. Они пояснили, что, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США большая часть заболевших COVID-19 заразилась от бессимптомных носителей инфекции.
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В свою очередь, Стэнфордский университет в ходе другого исследования выявил, что 81% инфицированных отмечали у себя изменение пульса примерно за девять дней до результата теста на коронавирус. В этом эксперименте участники носили смарт-часы и трекеры. Выяснилось, что чрезвычайно высокая частота сердечных сокращений указывала на дальнейшее появление симптомов.
Ученые призвали настраивать свои умные часы таким образом, чтобы гаджет сообщал о повышении пульса или появления нетипичной вариабельности.
"Это большое дело, так как предупрежденные пациенты знают, что им нужно сидеть дома", — отметил профессор Майкл Снайдер.
Доцент клиники Маунт-Синай Роб Хиртен отметил пользу подобных устройств для неинвазивного способа выявления заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Стэнфордский университетНью-Йорк (город)США
 
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