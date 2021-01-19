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https://ria.ru/20210119/christie-1593564943.html
Актриса из "Игры престолов" сыграет в сериале "Песочный человек"
Актриса из "Игры престолов" сыграет в сериале "Песочный человек"
Гвендолин Кристи, сыгравшая Бриенну Тарт в "Игре престолов", вошла в актерский состав киноадаптации комиксов "Песочный человек" Нила Геймана на Netflix,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T03:25
2021-01-19T03:25
культура
гвендолин кристи
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА. 19 янв – РИА Новости. Гвендолин Кристи, сыгравшая Бриенну Тарт в "Игре престолов", вошла в актерский состав киноадаптации комиксов "Песочный человек" Нила Геймана на Netflix, сообщает Screen Rant.В основе проекта популярные комиксы, 75 серий которых вышли с 1989 по 1996 годы, но Netflix планирует показать более современную версию приключений Морфеуса или Короля всех ночных сновидений. Действие развернется в 2021 году, 11-серийный сериал расскажет о том, что случилось с главным героем после того, как он 105 лет провел за решеткой. Теперь он попытается восстановить свое разрушенное королевство.Все предыдущие попытки экранизировать "Песочного человека" проваливались из-за творческих разногласий.Нил Гейман также принимает участие в проекте, и фанаты надеются, что это поможет максимально приблизить киноадаптацию к исходному материалу.Изначально предполагалось, что съемки начнутся в мае прошлого года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции график был нарушен. По словам самого Геймана, производство проекта действительно стартовало в Великобритании в октябре прошлого года, но подробности пока держатся в секрете, и весь актерский состав официально не разглашается. Пока непонятно, кого именно сыграет Кристи, но уже известно, что на роли важнейших персонажей комиксов Геймана (Желание и Смерть) актеры пока не найдены.Гвендолин Кристи играла Бриенну Тарт в семи сезонах "Игры престолов", а во франшизе "Звездные войны" — капитана Фазму ("Пробуждение силы" и "Последний Джедай").
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гвендолин кристи, кино и сериалы, новости культуры, netflix, великобритания

Актриса из "Игры престолов" сыграет в сериале "Песочный человек"

03:25 19.01.2021
 
© HBO (2011–2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© HBO (2011–2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА. 19 янв – РИА Новости. Гвендолин Кристи, сыгравшая Бриенну Тарт в "Игре престолов", вошла в актерский состав киноадаптации комиксов "Песочный человек" Нила Геймана на Netflix, сообщает Screen Rant.
В основе проекта популярные комиксы, 75 серий которых вышли с 1989 по 1996 годы, но Netflix планирует показать более современную версию приключений Морфеуса или Короля всех ночных сновидений.
Действие развернется в 2021 году, 11-серийный сериал расскажет о том, что случилось с главным героем после того, как он 105 лет провел за решеткой. Теперь он попытается восстановить свое разрушенное королевство.
Все предыдущие попытки экранизировать "Песочного человека" проваливались из-за творческих разногласий.
Нил Гейман также принимает участие в проекте, и фанаты надеются, что это поможет максимально приблизить киноадаптацию к исходному материалу.
Изначально предполагалось, что съемки начнутся в мае прошлого года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции график был нарушен. По словам самого Геймана, производство проекта действительно стартовало в Великобритании в октябре прошлого года, но подробности пока держатся в секрете, и весь актерский состав официально не разглашается.
Пока непонятно, кого именно сыграет Кристи, но уже известно, что на роли важнейших персонажей комиксов Геймана (Желание и Смерть) актеры пока не найдены.
Гвендолин Кристи играла Бриенну Тарт в семи сезонах "Игры престолов", а во франшизе "Звездные войны" — капитана Фазму ("Пробуждение силы" и "Последний Джедай").
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