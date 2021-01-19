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Липецкая область
https://ria.ru/20210119/byudzhet-1593660319.html
АПК Липецкой области получит от федбюжета 500 миллионов рублей
АПК Липецкой области получит от федбюжета 500 миллионов рублей
Минсельхоз РФ выделит Липецкой области в этом году порядка 500 миллионов рублей для поддержки агропромышленного комплекса региона (АПК), сообщил глава области... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:56
2021-01-19T12:56
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Минсельхоз РФ выделит Липецкой области в этом году порядка 500 миллионов рублей для поддержки агропромышленного комплекса региона (АПК), сообщил глава области Игорь Артамонов.По его словам, согласно утвержденному Минсельхозом плану льготного кредитования, в 2021 году общий объём субсидий, предоставляемых уполномоченным банкам по программе льготного кредитования, составит 80,2 миллиардов рублей. При этом, на Липецкую область в текущем году, предусмотрены 499,3 миллионов рублей, что на 24 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Из них 99,9 миллиона рублей субсидий заложены на малые формы хозяйствования. Это направление является приоритетным и на него ежегодно выделяется 20% от общего объема. 279,8 миллиона рублей будут направлены на развитие растениеводства, 68 миллионов рублей – на животноводство, 34,8 миллиона рублей – на развитие переработки продукции упомянутых отраслей. Еще 16,9 миллиона рублей предусмотрены на развитие молочного скотоводства."Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики", – отметил Артамонов.Он добавил, что управление сельского хозяйства Липецкой области в настоящее время ведёт работу с уполномоченными банками по сбору заявок на получение льготных краткосрочных кредитов предприятиями АПК.
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игорь артамонов, липецкая область

АПК Липецкой области получит от федбюжета 500 миллионов рублей

12:56 19.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПечать денег на Пермской печатной фабрике
Печать денег на Пермской печатной фабрике - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Минсельхоз РФ выделит Липецкой области в этом году порядка 500 миллионов рублей для поддержки агропромышленного комплекса региона (АПК), сообщил глава области Игорь Артамонов.
По его словам, согласно утвержденному Минсельхозом плану льготного кредитования, в 2021 году общий объём субсидий, предоставляемых уполномоченным банкам по программе льготного кредитования, составит 80,2 миллиардов рублей. При этом, на Липецкую область в текущем году, предусмотрены 499,3 миллионов рублей, что на 24 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Из них 99,9 миллиона рублей субсидий заложены на малые формы хозяйствования. Это направление является приоритетным и на него ежегодно выделяется 20% от общего объема. 279,8 миллиона рублей будут направлены на развитие растениеводства, 68 миллионов рублей – на животноводство, 34,8 миллиона рублей – на развитие переработки продукции упомянутых отраслей. Еще 16,9 миллиона рублей предусмотрены на развитие молочного скотоводства.
"Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики", – отметил Артамонов.
Он добавил, что управление сельского хозяйства Липецкой области в настоящее время ведёт работу с уполномоченными банками по сбору заявок на получение льготных краткосрочных кредитов предприятиями АПК.
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