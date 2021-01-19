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"Интернет-брокер" выманил у жителя Москвы более миллиона рублей
"Интернет-брокер" выманил у жителя Москвы более миллиона рублей
Московский авиадиспетчер, увидев рекламу в соцсети Facebook с возможностью быстрого заработка, за несколько месяцев внес на "брокерскую платформу" более 17... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:28
2021-01-19T17:28
гумвд
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Московский авиадиспетчер, увидев рекламу в соцсети Facebook с возможностью быстрого заработка, за несколько месяцев внес на "брокерскую платформу" более 17 тысяч долларов (около 1,3 миллиона рублей), после чего "брокер" перестал выходить с ним на связь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."…В полицию обратился уроженец Таджикистана, зарегистрированный и проживающий в Москве, работающий авиадиспетчером в "Газпромавиа". Мужчина заявил, что с мая по октябрь 2020 года внес со своей карты на депозит несколькими траншами денежные средства, доллары и рубли, общим эквивалентом более 1,1 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.В конце октября 2020 года мужчине на почту пришло письмо, где говорилось, что он может вывести на свою карту более 7,6 миллиона рублей, но для этого ему нужно положить на депозит еще 1 тысячу долларов, что он и сделал. "После "брокеры" заблокировали его номер телефона и перестали выходить на связь, материальный ущерб составил более 1,3 миллиона рублей", - добавил источник.Как уточнил собеседник РИА Новости, компания, рекламу которой увидел пострадавший, называлась Finance Boutique LLC, они предлагали заработать на разных инвестициях, в том числе на покупке и продаже ценных бумаг. В то же время, как рассказал источник, это могли быть мошенники, действовавшие под видом представителей этой компании. Пострадавший не обращался в полицию несколько месяцев, так как надеялся на возврат денег, добавил собеседник агентства.В московской полиции подтвердили факт обращения неназванного жителя Москвы из-за мошенничества. "Восемнадцатого января 2021 года в полицию поступило заявление от гражданина по факту мошеннических действий в отношении него. Материальный ущерб составил 1,3 миллиона рублей, по данному факту проводится проверка", - заявили РИА Новости в столичном ГУМВД.
https://ria.ru/20210114/moshennichestvo-1593019315.html
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353
60
гумвд, москва, происшествия

"Интернет-брокер" выманил у жителя Москвы более миллиона рублей

17:28 19.01.2021
 
© Fotolia / thanatipЭлектронный платеж
Электронный платеж - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Fotolia / thanatip
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Московский авиадиспетчер, увидев рекламу в соцсети Facebook с возможностью быстрого заработка, за несколько месяцев внес на "брокерскую платформу" более 17 тысяч долларов (около 1,3 миллиона рублей), после чего "брокер" перестал выходить с ним на связь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"…В полицию обратился уроженец Таджикистана, зарегистрированный и проживающий в Москве, работающий авиадиспетчером в "Газпромавиа". Мужчина заявил, что с мая по октябрь 2020 года внес со своей карты на депозит несколькими траншами денежные средства, доллары и рубли, общим эквивалентом более 1,1 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
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В конце октября 2020 года мужчине на почту пришло письмо, где говорилось, что он может вывести на свою карту более 7,6 миллиона рублей, но для этого ему нужно положить на депозит еще 1 тысячу долларов, что он и сделал. "После "брокеры" заблокировали его номер телефона и перестали выходить на связь, материальный ущерб составил более 1,3 миллиона рублей", - добавил источник.
Как уточнил собеседник РИА Новости, компания, рекламу которой увидел пострадавший, называлась Finance Boutique LLC, они предлагали заработать на разных инвестициях, в том числе на покупке и продаже ценных бумаг. В то же время, как рассказал источник, это могли быть мошенники, действовавшие под видом представителей этой компании. Пострадавший не обращался в полицию несколько месяцев, так как надеялся на возврат денег, добавил собеседник агентства.
В московской полиции подтвердили факт обращения неназванного жителя Москвы из-за мошенничества. "Восемнадцатого января 2021 года в полицию поступило заявление от гражданина по факту мошеннических действий в отношении него. Материальный ущерб составил 1,3 миллиона рублей, по данному факту проводится проверка", - заявили РИА Новости в столичном ГУМВД.
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