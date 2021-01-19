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Сын миллиардера умер в 24 года
Сын миллиардера умер в 24 года
Сын миллиардера Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур 24-летний Гарри умер от передозировки наркотиков, сообщает портал pagesix со ссылкой на семью. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:46
2021-01-19T16:46
2021-01-19T17:15
сша
в мире
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сын миллиардера Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур 24-летний Гарри умер от передозировки наркотиков, сообщает портал pagesix со ссылкой на семью.Молодого человека нашли мертвым в воскресенье, за несколько дней до того, как его должны были отправить на лечение от зависимости."Мы навсегда будем опечалены тем фактом, что эта разрушительная болезнь так рано оборвала его жизнь. Он достиг многого в свои 24 года, и мы никогда не узнаем, сколько всего он добился бы еще, если бы мог", — говорится в сообщении семьи.
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сша, в мире
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Сын миллиардера Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур 24-летний Гарри умер от передозировки наркотиков, сообщает портал pagesix
со ссылкой на семью.
Молодого человека нашли мертвым в воскресенье, за несколько дней до того, как его должны были отправить на лечение от зависимости.
"Мы навсегда будем опечалены тем фактом, что эта разрушительная болезнь так рано оборвала его жизнь. Он достиг многого в свои 24 года, и мы никогда не узнаем, сколько всего он добился бы еще, если бы мог", — говорится в сообщении семьи.