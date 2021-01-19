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Сын миллиардера умер в 24 года

Сын миллиардера умер в 24 года

Сын миллиардера Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур 24-летний Гарри умер от передозировки наркотиков, сообщает портал pagesix со ссылкой на семью. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T16:46

2021-01-19T16:46

2021-01-19T17:15

сша

в мире

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сын миллиардера Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур 24-летний Гарри умер от передозировки наркотиков, сообщает портал pagesix со ссылкой на семью.Молодого человека нашли мертвым в воскресенье, за несколько дней до того, как его должны были отправить на лечение от зависимости."Мы навсегда будем опечалены тем фактом, что эта разрушительная болезнь так рано оборвала его жизнь. Он достиг многого в свои 24 года, и мы никогда не узнаем, сколько всего он добился бы еще, если бы мог", — говорится в сообщении семьи.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире