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В доме жителя Архангельска нашли 30 самодельных взрывных устройств
В доме жителя Архангельска нашли 30 самодельных взрывных устройств
Сотрудники управления ФСБ РФ по Архангельской области изъяли дома у 27-летнего жителя областного центра 30 готовых самодельных взрывных устройств (СВУ) и их... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:38
2021-01-19T10:38
2021-01-19T11:08
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
архангельск
происшествия
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МУРМАНСК, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ РФ по Архангельской области изъяли дома у 27-летнего жителя областного центра 30 готовых самодельных взрывных устройств (СВУ) и их компонентов, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.Указывается, что сотрудники управления выявили жителя областного центра, причастного к изготовлению самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ из незаконного оборота по месту жительства архангелогородца изъяты 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур", - говорится в сообщении.В отношении мужчины возбуждено дело по статье "незаконные изготовление взрывных веществ и взрывных устройств". Ведется расследование.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), архангельск, происшествия
МУРМАНСК, 19 янв - РИА Новости.
Сотрудники управления ФСБ
РФ по Архангельской области
изъяли дома у 27-летнего жителя областного центра 30 готовых самодельных взрывных устройств (СВУ) и их компонентов, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.
Указывается, что сотрудники управления выявили жителя областного центра, причастного к изготовлению самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ из незаконного оборота по месту жительства архангелогородца изъяты 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено дело по статье "незаконные изготовление взрывных веществ и взрывных устройств". Ведется расследование.