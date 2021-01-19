https://ria.ru/20210119/bomby-1593633840.html

В доме жителя Архангельска нашли 30 самодельных взрывных устройств

В доме жителя Архангельска нашли 30 самодельных взрывных устройств

Сотрудники управления ФСБ РФ по Архангельской области изъяли дома у 27-летнего жителя областного центра 30 готовых самодельных взрывных устройств (СВУ) и их... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T10:38

2021-01-19T10:38

2021-01-19T11:08

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

архангельск

происшествия

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МУРМАНСК, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ РФ по Архангельской области изъяли дома у 27-летнего жителя областного центра 30 готовых самодельных взрывных устройств (СВУ) и их компонентов, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.Указывается, что сотрудники управления выявили жителя областного центра, причастного к изготовлению самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ из незаконного оборота по месту жительства архангелогородца изъяты 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур", - говорится в сообщении.В отношении мужчины возбуждено дело по статье "незаконные изготовление взрывных веществ и взрывных устройств". Ведется расследование.

https://ria.ru/20201213/peterburg-1588993702.html

архангельск

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), архангельск, происшествия