https://ria.ru/20210119/bokhtar-1593661553.html

На 201-й российской базе в Таджикистане отметили Крещение купаниями

На 201-й российской базе в Таджикистане отметили Крещение купаниями

Православные военнослужащие 201-й российской военной базы (РВБ), дислоцированной в Таджикистане, отпраздновали праздник Крещение Господне, передает... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:01

2021-01-19T13:01

2021-01-19T13:01

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

таджикистан

крещенские купания

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ДУШАНБЕ, 19 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Православные военнослужащие 201-й российской военной базы (РВБ), дислоцированной в Таджикистане, отпраздновали праздник Крещение Господне, передает корреспондент РИА Новости."Более 2 тысяч военнослужащих и членов их семей приняли участие в обряде водоосвящения и купании в купелях", - сообщил агентству командир военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко.Традиционные крещенские купания состоялись в военных городках Душанбе и Бохтар, где были подготовлены две купели. "Я уже тридцать лет в Крещение Господне традиционно купаюсь в купели и считаю, что это должен делать каждый верующий. В Таджикистане я это делаю второй год подряд. Всегда после омовения чувствую душевное равновесие и прилив сил, как будто заново родился", - рассказал РИА Новости замкомандира РВБ по военно-политической работе полковник Николай Наткин.Для крещенских купаний военнослужащие подготовили две купели, оборудовали пункты обогрева и переодевания с установленными в них тепловыми пушками, был приготовлен горячий чай с вареньем, также было организовано дежурство медицинских бригад.Торжественное ночное богослужение и крестный ход состоялись в войсковом храме Иверской иконы Божьей Матери, провел его иерей Роман Чебоненко. В обряде водоосвящения и купаниях в воде приняли участие командир российского соединения полковник Сергей Горячев, военнослужащие и члены их семей. Также на полигоне Ляур для верующих военнослужащих, находящихся на полевых занятиях по боевой подготовке, состоялось праздничное богослужение и окропление святой водой.Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи. По соглашению, подписанному президентами двух стран в 2004 году, соединение будет находится в Таджикистане до 2042 года.

https://ria.ru/20210119/tikhookeantsy-1593659653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, таджикистан, крещенские купания