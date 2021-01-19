https://ria.ru/20210119/blokirovka-1593670430.html

В Кремле прокомментировали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

В Кремле прокомментировали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

Владельцы соцсетей должны иметь определенные обязательства, нельзя все оставлять на их усмотрение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:40

2021-01-19T13:40

2021-01-19T13:40

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

дмитрий песков

сша

технологии

в мире

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Владельцы соцсетей должны иметь определенные обязательства, нельзя все оставлять на их усмотрение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с закрытием в США аккаунтов Дональда Трампа.Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга действующего президента США в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210119/demokratiya-1593655324.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, дмитрий песков, сша, технологии, в мире