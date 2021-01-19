Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210119/blokirovka-1593670430.html
В Кремле прокомментировали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
В Кремле прокомментировали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
Владельцы соцсетей должны иметь определенные обязательства, нельзя все оставлять на их усмотрение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:40
2021-01-19T13:40
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
дмитрий песков
сша
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593477466_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7be9c635bfd5527dbc94a5816f870e7a.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Владельцы соцсетей должны иметь определенные обязательства, нельзя все оставлять на их усмотрение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с закрытием в США аккаунтов Дональда Трампа.Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга действующего президента США в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210119/demokratiya-1593655324.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593477466_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_36443930a992a6a1bfdb2c2ca52d2f7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, дмитрий песков, сша, технологии, в мире

В Кремле прокомментировали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

13:40 19.01.2021
 
© REUTERS / Rachel Wisniewski Картонная фигура с изображением президента США Дональда Трампа у Капитолия штата Пенсильвания в Харрисберге
Картонная фигура с изображением президента США Дональда Трампа у Капитолия штата Пенсильвания в Харрисберге - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© REUTERS / Rachel Wisniewski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Владельцы соцсетей должны иметь определенные обязательства, нельзя все оставлять на их усмотрение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с закрытием в США аккаунтов Дональда Трампа.
Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
"Это урок для всего мира. Очевидно, что компании, которые зарабатывают деньги на том, что они являются платформой для большого количества людей, для населения многих стран - конечно, эти компании должны нести определенные обязательства. Это обязательства должны как-то регламентироваться. Оставлять это на такое произвольное мнение этих компаний, наверное, неправильно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о роли социальных сетей применительно к ситуации, сложившейся в США.
Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга действующего президента США в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Володин: США сами перечеркнули стандарты демократии - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
12:37Захват Капитолия в Вашингтоне
США перечеркнули стандарты демократии, заявил Володин
 
Захват Капитолия в ВашингтонеДональд ТрампДмитрий ПесковСШАТехнологииВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
14:49В центре Москвы обстреляли дом
14:47Посол Великобритании в России не намерена прививаться "Спутником V"
14:40Мурашко назвал регионы-лидеры по качеству организации вакцинации
14:39Врач оценил вероятность рождения здорового ребенка от матери с COVID-19
14:38Подозреваемого в краже аппаратуры из самолета "Судного дня" задержали
14:36В США меняются правила въезда иностранных граждан
14:36Экс-посол Швейцарии в России привился вакциной "Спутник V"
Лента новостейМолния