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В Кремле прокомментировали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
В Кремле прокомментировали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
Владельцы соцсетей должны иметь определенные обязательства, нельзя все оставлять на их усмотрение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:40
2021-01-19T13:40
2021-01-19T13:40
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
дмитрий песков
сша
технологии
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Владельцы соцсетей должны иметь определенные обязательства, нельзя все оставлять на их усмотрение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с закрытием в США аккаунтов Дональда Трампа.Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга действующего президента США в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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дональд трамп, дмитрий песков, сша, технологии, в мире
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Владельцы соцсетей должны иметь определенные обязательства, нельзя все оставлять на их усмотрение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, комментируя ситуацию с закрытием в США
аккаунтов Дональда Трампа
.
Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
"Это урок для всего мира. Очевидно, что компании, которые зарабатывают деньги на том, что они являются платформой для большого количества людей, для населения многих стран - конечно, эти компании должны нести определенные обязательства. Это обязательства должны как-то регламентироваться. Оставлять это на такое произвольное мнение этих компаний, наверное, неправильно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о роли социальных сетей применительно к ситуации, сложившейся в США.
Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга действующего президента США в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.