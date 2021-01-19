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Бензин дорожает: чего ждать водителям
Бензин дорожает: чего ждать водителям
Автомобилистам приходится раскошеливаться: дорожающая нефть и слабый рубль с декабря разгоняют цены на топливо. В правительстве успокаивают: нефтяники пообещали РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T08:00
2021-01-19T08:00
цены на нефть
опек
александр новак
brent
аи-95
экономика
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Автомобилистам приходится раскошеливаться: дорожающая нефть и слабый рубль с декабря разгоняют цены на топливо. В правительстве успокаивают: нефтяники пообещали умерить аппетиты в обмен на средства из бюджета. Удержатся ли компании от соблазна заработать побольше, разбиралось РИА Новости. Новогодний подарок от саудитовПосле двухнедельных переговоров участники ОПЕК+ все-таки достигли компромисса: в феврале и марте дополнительно снизят производство на полтора миллиона баррелей в сутки. Причем одна только Саудовская Аравия добровольно сократит добычу на миллион бочек — чтобы поддержать собственную экономику, партнеров по сделке, а также отрасль в целом. Вице-премьер России Александр Новак назвал решение саудитов "новогодним подарком для нефтяного рынка". Пятого января котировки прибавили более четырех процентов, марка Brent торговалась выше 53 долларов, а 13 января — 57. В предыдущий раз столько было лишь в феврале 2020-го. "Хотя сейчас нефть немного откатилась, показатель по-прежнему выше 50 долларов. Такая цена привлекательна для экспорта, тем более что котировки на европейском рынке также растут за счет повышенного спроса", — говорит главный аналитик брокерской компании "Алор" Алексей Антонов. При этом рубль к доллару почти не укрепился, что делает продажу моторного топлива за рубеж более выгодной. А следом растут цены на внутреннем рынке.К тому же семь лет подряд в стране повышают акцизы. В этом году — на четыре процента. В результате, например, с декабря бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал до 48 тысяч и 49 тысяч рублей за тонну. Оптовые цены потянут за собой розничные. Однако Александр Новак указывает, что между мировыми котировками на черное золото и стоимостью топлива на заправках нет прямой связи. Скачки сглаживает демпфирующий механизм, действующий с 2019-го. Если топливо за рубежом дорожает, государство выплачивает из бюджета нефтяникам часть премии, которую они теряют, не поднимая внутренние цены. В обратной ситуации компании перечисляют деньги в казну из сверхприбыли. Как отметил Новак, в 2020-м цены на нефть колебались от 20 до 50 долларов за баррель. При этом на АЗС бензин АИ-92 прибавил только два процента. В 2021-м подорожание не превысит инфляции, подчеркнул вице-премьер.Демпфер против роста цен на топливо: пряник или кнут?На демпфер надеются и аналитики, опрошенные РИА Новости. "Государство одной рукой дает нефтепереработчикам пряник — немаленькие компенсации. Другой — грозит карательными мерами в виде жестких квот на экспорт. Впрочем, их правительство пока не вводит. Но стоит производителям поддаться искушению и задрать цены хотя бы до средней инфляции, кабмин не заставит себя долго ждать", — считает Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд". Розничные цены если и вырастут, то не сейчас, когда нефть подорожала и экспортные доходы российской нефтеотрасли увеличиваются, прогнозируют аналитики. Вот если будет 40 долларов за баррель — другое дело. Однако в первом полугодии такой сценарий маловероятен. "В докризисном 2019-м при сравнительно дорогой нефти демпфирующий механизм сработал: бензин дорожал меньше, чем продукты или одежда. В 2018-м топливо прибавило почти десять процентов", — рассуждает Пушкарев. Но, отмечают аналитики, демпфер сдерживает цены не больше чем в рамках двух-трех процентов в год, а этого мало. "И если по меркам Европы бензин в России дешевый, то для розничного потребителя — дорогой. Причем как для физических лиц, так и для бизнеса. Транспортировка увеличивает себестоимость любых продуктов, — напоминает Пушкарев. — А вкупе с кредитной нагрузкой на предприятия это подхлестывает цены на макароны, сахар, крупы, овощи". Для сравнения: в России на 45 тысяч рублей можно купить 880 литров бензина, в Норвегии на эту же сумму — в два раза больше, в США — в четыре раза. Эксперты полагают, что стоит превентивно ввести систему экспортных квот, но при этом строго ограничить поставки за границу. "Тогда на внутреннем рынке топлива было бы всегда немного с избытком, что исключит дефицит. А оптовые цены и предельные розничные на заправках можно опустить на 10-15 процентов и затем индексировать каждый год на уровне вдвое меньше средней инфляции по стране", — говорит Пушкарев. Таким образом удалось бы уменьшить в себестоимости товаров долю транспортных услуг. Это, в свою очередь, оживило бы экономическую активность и увеличило поступления в бюджет.
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цены на нефть, опек, александр новак, brent, аи-95, экономика

Бензин дорожает: чего ждать водителям

08:00 19.01.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЗаправка бензином автомобиля
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Автомобилистам приходится раскошеливаться: дорожающая нефть и слабый рубль с декабря разгоняют цены на топливо. В правительстве успокаивают: нефтяники пообещали умерить аппетиты в обмен на средства из бюджета. Удержатся ли компании от соблазна заработать побольше, разбиралось РИА Новости.

Новогодний подарок от саудитов

После двухнедельных переговоров участники ОПЕК+ все-таки достигли компромисса: в феврале и марте дополнительно снизят производство на полтора миллиона баррелей в сутки. Причем одна только Саудовская Аравия добровольно сократит добычу на миллион бочек — чтобы поддержать собственную экономику, партнеров по сделке, а также отрасль в целом.
Вице-премьер России Александр Новак назвал решение саудитов "новогодним подарком для нефтяного рынка". Пятого января котировки прибавили более четырех процентов, марка Brent торговалась выше 53 долларов, а 13 января — 57. В предыдущий раз столько было лишь в феврале 2020-го.
"Хотя сейчас нефть немного откатилась, показатель по-прежнему выше 50 долларов. Такая цена привлекательна для экспорта, тем более что котировки на европейском рынке также растут за счет повышенного спроса", — говорит главный аналитик брокерской компании "Алор" Алексей Антонов.
При этом рубль к доллару почти не укрепился, что делает продажу моторного топлива за рубеж более выгодной. А следом растут цены на внутреннем рынке.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Ленинградском проспекте в Москве
Автомобильное движение на Ленинградском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Автомобильное движение на Ленинградском проспекте в Москве
К тому же семь лет подряд в стране повышают акцизы. В этом году — на четыре процента. В результате, например, с декабря бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал до 48 тысяч и 49 тысяч рублей за тонну. Оптовые цены потянут за собой розничные.
Однако Александр Новак указывает, что между мировыми котировками на черное золото и стоимостью топлива на заправках нет прямой связи. Скачки сглаживает демпфирующий механизм, действующий с 2019-го. Если топливо за рубежом дорожает, государство выплачивает из бюджета нефтяникам часть премии, которую они теряют, не поднимая внутренние цены.
В обратной ситуации компании перечисляют деньги в казну из сверхприбыли. Как отметил Новак, в 2020-м цены на нефть колебались от 20 до 50 долларов за баррель. При этом на АЗС бензин АИ-92 прибавил только два процента. В 2021-м подорожание не превысит инфляции, подчеркнул вице-премьер.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобильная заправочная станция
Автомобильная заправочная станция - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобильная заправочная станция

Демпфер против роста цен на топливо: пряник или кнут?

На демпфер надеются и аналитики, опрошенные РИА Новости. "Государство одной рукой дает нефтепереработчикам пряник — немаленькие компенсации. Другой — грозит карательными мерами в виде жестких квот на экспорт. Впрочем, их правительство пока не вводит. Но стоит производителям поддаться искушению и задрать цены хотя бы до средней инфляции, кабмин не заставит себя долго ждать", — считает Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд".
Розничные цены если и вырастут, то не сейчас, когда нефть подорожала и экспортные доходы российской нефтеотрасли увеличиваются, прогнозируют аналитики. Вот если будет 40 долларов за баррель — другое дело. Однако в первом полугодии такой сценарий маловероятен. "В докризисном 2019-м при сравнительно дорогой нефти демпфирующий механизм сработал: бензин дорожал меньше, чем продукты или одежда. В 2018-м топливо прибавило почти десять процентов", — рассуждает Пушкарев.
Но, отмечают аналитики, демпфер сдерживает цены не больше чем в рамках двух-трех процентов в год, а этого мало. "И если по меркам Европы бензин в России дешевый, то для розничного потребителя — дорогой. Причем как для физических лиц, так и для бизнеса. Транспортировка увеличивает себестоимость любых продуктов, — напоминает Пушкарев. — А вкупе с кредитной нагрузкой на предприятия это подхлестывает цены на макароны, сахар, крупы, овощи".
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина очищает автомобиль от снега в Москве
Мужчина очищает автомобиль от снега в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Мужчина очищает автомобиль от снега в Москве
Для сравнения: в России на 45 тысяч рублей можно купить 880 литров бензина, в Норвегии на эту же сумму — в два раза больше, в США — в четыре раза.
Эксперты полагают, что стоит превентивно ввести систему экспортных квот, но при этом строго ограничить поставки за границу. "Тогда на внутреннем рынке топлива было бы всегда немного с избытком, что исключит дефицит. А оптовые цены и предельные розничные на заправках можно опустить на 10-15 процентов и затем индексировать каждый год на уровне вдвое меньше средней инфляции по стране", — говорит Пушкарев.
Таким образом удалось бы уменьшить в себестоимости товаров долю транспортных услуг. Это, в свою очередь, оживило бы экономическую активность и увеличило поступления в бюджет.
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 04:17
Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов за баррель
 
Цены на нефтьОПЕКАлександр НовакBrentАИ-95Экономика
 
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