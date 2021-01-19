https://ria.ru/20210119/bayden-1593754484.html

Байден пообещал, что "темные времена" в США закончатся

Байден пообещал, что "темные времена" в США закончатся

Избранный президент США Джо Байден выступил с эмоциональной речью перед отбытием из Делавэра в Вашингтон, заявил, что, несмотря на темные времена, свет есть... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T22:20

2021-01-19T22:20

2021-01-19T22:24

выборы президента сша — 2020

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вашингтон (город)

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден выступил с эмоциональной речью перед отбытием из Делавэра в Вашингтон, заявил, что, несмотря на темные времена, свет есть всегда."Я знаю, что сейчас темные времена, но свет есть всегда. Вот что делает это государство таким особенным", - сказал Байден.Он заявил, что для него честь стать следующим президентом. "Мое путешествие в Вашингтон началось здесь", - сказал Байден.После выступления Байден отправится на самолете на объединенную базу Эндрюс в окрестностях Вашингтона.

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/bayden-1593740477.html

вашингтон (город)

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джо байден, вашингтон (город), сша, в мире