https://ria.ru/20210119/bayden-1593754484.html
Байден пообещал, что "темные времена" в США закончатся
Байден пообещал, что "темные времена" в США закончатся
Избранный президент США Джо Байден выступил с эмоциональной речью перед отбытием из Делавэра в Вашингтон, заявил, что, несмотря на темные времена, свет есть... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T22:20
2021-01-19T22:20
2021-01-19T22:24
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден выступил с эмоциональной речью перед отбытием из Делавэра в Вашингтон, заявил, что, несмотря на темные времена, свет есть всегда."Я знаю, что сейчас темные времена, но свет есть всегда. Вот что делает это государство таким особенным", - сказал Байден.Он заявил, что для него честь стать следующим президентом. "Мое путешествие в Вашингтон началось здесь", - сказал Байден.После выступления Байден отправится на самолете на объединенную базу Эндрюс в окрестностях Вашингтона.
https://radiosputnik.ria.ru/20210119/bayden-1593740477.html
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