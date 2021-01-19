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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210119/bayden-1593754484.html
Байден пообещал, что "темные времена" в США закончатся
Байден пообещал, что "темные времена" в США закончатся
Избранный президент США Джо Байден выступил с эмоциональной речью перед отбытием из Делавэра в Вашингтон, заявил, что, несмотря на темные времена, свет есть... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T22:20
2021-01-19T22:24
выборы президента сша — 2020
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден выступил с эмоциональной речью перед отбытием из Делавэра в Вашингтон, заявил, что, несмотря на темные времена, свет есть всегда."Я знаю, что сейчас темные времена, но свет есть всегда. Вот что делает это государство таким особенным", - сказал Байден.Он заявил, что для него честь стать следующим президентом. "Мое путешествие в Вашингтон началось здесь", - сказал Байден.После выступления Байден отправится на самолете на объединенную базу Эндрюс в окрестностях Вашингтона.
https://radiosputnik.ria.ru/20210119/bayden-1593740477.html
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джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Байден пообещал, что "темные времена" в США закончатся

22:20 19.01.2021 (обновлено: 22:24 19.01.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueИзбранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден выступил с эмоциональной речью перед отбытием из Делавэра в Вашингтон, заявил, что, несмотря на темные времена, свет есть всегда.
"Я знаю, что сейчас темные времена, но свет есть всегда. Вот что делает это государство таким особенным", - сказал Байден.
Он заявил, что для него честь стать следующим президентом. "Мое путешествие в Вашингтон началось здесь", - сказал Байден.
После выступления Байден отправится на самолете на объединенную базу Эндрюс в окрестностях Вашингтона.
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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Выборы президента США — 2020Джо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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