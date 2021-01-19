https://ria.ru/20210119/bayden-1593621599.html

WP: ультраправые радикалы хотели проникнуть на инаугурацию Байдена

WP: ультраправые радикалы хотели проникнуть на инаугурацию Байдена

Ультраправые радикалы обсуждали возможность проникнуть на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, притворившись бойцами Национальной гвардии,... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T09:22

2021-01-19T09:22

2021-01-19T09:24

захват капитолия в вашингтоне

фбр

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ультраправые радикалы обсуждали возможность проникнуть на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, притворившись бойцами Национальной гвардии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на документ ФБР.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что военные США опасаются возможной атаки изнутри или другой угрозы со стороны служащих Национальной гвардии, задействованных для обеспечения безопасности на инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена, поэтому ФБР проводит проверку. Позднее Пентагон заявил, что вслед за ФБР займется проверкой бойцов Национальной гвардии, которые будут участвовать в инаугурации.По данным газеты, Федеральное бюро расследований составило специальный отчет, где перечислены выявленные угрозы безопасности. Отмечается, что ФБР предупредило правоохранительные органы о том, что на церемонию инаугурации 20 января намерены прибыть как "одиночки", так и экстремисты, сторонники теории заговора QAnon, некоторые из которых участвовали в беспорядках в Капитолии в начале месяца.В ФБР также утверждают, что некоторые ультраправые рассматривали карты уязвимых мест в Вашингтоне и обсуждали, как эти места и объекты можно использовать для проникновения на инаугурацию и потенциально подорвать ее проведение."Члены QAnon обсуждали, как можно выдать себя за солдат Национальной гвардии, полагая, что так им будет легко проникнуть в охраняемые зоны", - приводит газета выдержку из документа.При этом в документе не содержатся сведения об определенных планах подрыва инаугурационных мероприятий, подобных атаке на Капитолий. "Многочисленные", по словам ФБР, представители экстремистских групп публично осуждают насилие, направленное на подрыв передачи власти новому президенту.Представитель минобороны на условиях анонимности сообщил газете, что бойцы Нацгвардии получили указание: они должны высматривать всех тех, кто одет в специальную экипировку, но выглядят как не на своем месте. Служащие будут сообщать своим командующим, если "видят или слышат" что-то необычное, заявила представительница Национальной гвардии газете.Люди, которые могут попытаться выдать себя за военных, могут получить форму различными способами, в том числе если они ранее служили, или же приобрести ее в армейских магазинах.Также ФБР зафиксировало рост интереса к подготовке силовиков к инаугурации: служащие Нацгвардии сообщали, что видели, как несколько человек фотографируют и снимают их на видео. Некоторые из видеозаписей, согласно отчету ФБР, попали в сеть.Также некие неизвестные изучали видеозаписи охраняемых территорий с камер наблюдения, однако неясно, какова была их цель.На охрану Вашингтона в ходе инаугурации Джо Байдена 20 января будет стянуто около 25 тысяч бойцов гвардии из ряда штатов. Эти беспрецедентные меры приняты после того, как 6 января толпа сторонников уходящего президента Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, где конгресс утверждал избрание Байдена, и устроила погром. Погибли два человека, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но он остался у власти, поскольку сенат аналогичное решение пока не принимал.

https://ria.ru/20210118/vashington-1593480206.html

https://ria.ru/20210117/vashington-1593374643.html

https://ria.ru/20210114/bayden-1592957140.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, капитолий, дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире