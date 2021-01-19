https://ria.ru/20210119/bashkiriya-1593692193.html

В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта

В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта

Проект антиковидного паспорта, который введут в Башкирии, в первую очередь нацелен на привлечение жителей региона к вакцинации от коронавируса, заявила... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T15:19

2021-01-19T15:19

2021-01-19T15:19

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

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радий хабиров

здоровье - общество

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УФА, 19 янв – РИА Новости. Проект антиковидного паспорта, который введут в Башкирии, в первую очередь нацелен на привлечение жителей региона к вакцинации от коронавируса, заявила заместитель главы минздрава республики Ирина Кононова.Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе антиковидных паспортов, которые будут получать жители республики с антителами, это позволит снять множество ограничений и будет стимулировать людей вакцинироваться от коронавируса. Отмечалось, что удостоверения для граждан, вакцинированных от коронавируса, будут действительны в течение года, а для переболевших инфекцией, у которых выработались титры антител выше 10 единиц – в течение трех месяцев. Обладатели паспортов смогут тесно сидеть на трибунах спортивных залов, в театрах, ресторанах. Им дадут скидки при покупке путевок в башкирские санатории, абонементов в фитнес-центры и бассейны.Кононова на брифинге сообщила, что проект сейчас проходит общественное обсуждение и будет принят нормативным актом правительства региона."Паспорт будет формироваться в личном кабинете человека на портале госуслуг. Медорганизация, сделавшая гражданину вакцину от коронавируса или выявившая высокие антитела переболевшему, будет вводить эти данные в единую систему здравоохранения. Антиковидный паспорт нацелен максимально привлечь жителей к прохождению вакцинации", - заявила замглавы минздрава республики.Ранее жители Башкирии в соцсетях просили власти сделать тесты на антитела бесплатными. В минздраве пояснили, что это невозможно."Сдача анализов для получения антиковидного паспорта не предусмотрена в программе государственных гарантий и не включена в перечень услуг в рамках обязательного медстрахования. Поэтому это может быть оплачено из ваших личных средств, либо из средств работодателя, если он хочет расширить ваш функционал", - сказала чиновница на брифинге.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210118/pasporta-1593455015.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег кононов, радий хабиров, здоровье - общество, общество