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ВТБ Лизинг передал клиентам около 30 тысяч автомобилей в 2020 году
ВТБ Лизинг передал клиентам около 30 тысяч автомобилей в 2020 году
ВТБ Лизинг передал в 2020 году 29,4 тысячи легковых и грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники клиентам в 60 регионах России, сообщает банк. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T19:31
2021-01-19T19:31
втб лизинг
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. ВТБ Лизинг передал в 2020 году 29,4 тысячи легковых и грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники клиентам в 60 регионах России, сообщает банк. Больше половины переданного в лизинг автопарка составил легковой транспорт (57%), треть пришлась на грузовой сегмент, включая легкий коммерческий транспорт (34%), 6% - на автобусы и 3% - на спецтехнику. Четверть сделок была подписана с применением программы льготного лизинга колесного транспорта Минпромторга РФ.Треть от общего числа автомобилей получили клиенты ВТБ Лизинг в Москве. Доля региональных продаж увеличилась по сравнению с 2019 годом на 2%. В регионах наибольшее количество автотранспорта передано в Санкт-Петербурге (5% от совокупного объема), Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 3%). Самую высокую динамику продаж показали Астрахань (55% к предыдущему году), Омск (29%) и Архангельск (27%).Как отметили в компании, в сегменте спецтехники клиенты в течение прошедшего года взяли в лизинг на 15% машин больше, чем в 2019 году. В корпоративном бизнесе ВТБ Лизинг наибольшую динамику показал грузовой транспорт: продажи в этой категории выросли на 50% . Самыми крупными стали сделки с Почтой России по передаче 1162 автомобилей и 116 грузовиков.Лизинг легкового транспорта - самый массовый сегмент розничного бизнеса компании - остался практически на уровне 2019 года, несмотря на пандемию. При этом клиенты чаще всего выбирали те автомобили, на которые распространяется действие мер господдержки. Решающее влияние на популярность марок в легковом сегменте оказала программа льготного лизинга Минпромторга РФ, действие которой впервые было расширено на машины-такси. Он особо отметил, что в третьем-четвертом квартале полностью восстановился спрос на приобретение автомобилей такси, в итоге показатели этого сегмента в портфеле компании кратно увеличились по сравнению с прошлым годом, несмотря на почти полное отсутствие сделок с такси во втором квартале.
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втб лизинг, втб, новости компаний - экономика

ВТБ Лизинг передал клиентам около 30 тысяч автомобилей в 2020 году

19:31 19.01.2021
 
© Фото : пресс-служба ВТБГенеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер
Генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : пресс-служба ВТБ
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. ВТБ Лизинг передал в 2020 году 29,4 тысячи легковых и грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники клиентам в 60 регионах России, сообщает банк.
Больше половины переданного в лизинг автопарка составил легковой транспорт (57%), треть пришлась на грузовой сегмент, включая легкий коммерческий транспорт (34%), 6% - на автобусы и 3% - на спецтехнику. Четверть сделок была подписана с применением программы льготного лизинга колесного транспорта Минпромторга РФ.
Треть от общего числа автомобилей получили клиенты ВТБ Лизинг в Москве. Доля региональных продаж увеличилась по сравнению с 2019 годом на 2%. В регионах наибольшее количество автотранспорта передано в Санкт-Петербурге (5% от совокупного объема), Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 3%). Самую высокую динамику продаж показали Астрахань (55% к предыдущему году), Омск (29%) и Архангельск (27%).
Как отметили в компании, в сегменте спецтехники клиенты в течение прошедшего года взяли в лизинг на 15% машин больше, чем в 2019 году. В корпоративном бизнесе ВТБ Лизинг наибольшую динамику показал грузовой транспорт: продажи в этой категории выросли на 50% . Самыми крупными стали сделки с Почтой России по передаче 1162 автомобилей и 116 грузовиков.
Лизинг легкового транспорта - самый массовый сегмент розничного бизнеса компании - остался практически на уровне 2019 года, несмотря на пандемию. При этом клиенты чаще всего выбирали те автомобили, на которые распространяется действие мер господдержки. Решающее влияние на популярность марок в легковом сегменте оказала программа льготного лизинга Минпромторга РФ, действие которой впервые было расширено на машины-такси.
"Мы ожидаем, что в 2021 году сегмент автолизинга будет расти, сегодня это один из главных драйверов рынка. Даже в непростых условиях 2020 года наш автомобильный бизнес продемонстрировал высокую устойчивость к факторам турбулентности. Мы смогли оперативно перестроить процессы, улучшали продуктовое предложение, активно развивали онлайн-каналы". - приводится в сообщении комментарий генерального директора ГК ВТБ Лизинг Дмитрия Ивантера.
Он особо отметил, что в третьем-четвертом квартале полностью восстановился спрос на приобретение автомобилей такси, в итоге показатели этого сегмента в портфеле компании кратно увеличились по сравнению с прошлым годом, несмотря на почти полное отсутствие сделок с такси во втором квартале.
Работа автосалона в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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