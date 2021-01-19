https://ria.ru/20210119/arest-1593706687.html

Обвиняемого в краже аппаратуры из самолета "Судного дня" арестовали

Обвиняемого в краже аппаратуры из самолета "Судного дня" арестовали

Таганрогский городской суд санкционировал арест до 4 марта обвиняемого в краже аппаратуры с самолета "Судного дня" Ил-80 в Таганроге, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T16:46

2021-01-19T16:46

2021-01-19T16:46

ил-86

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростовская область

таганрог

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Таганрогский городской суд санкционировал арест до 4 марта обвиняемого в краже аппаратуры с самолета "Судного дня" Ил-80 в Таганроге, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Бояркина.О том, что неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из самолета "Судного дня" на аэродроме в Ростовской области, сообщалось в начале декабря. Во время инцидента самолет находился на ремонте в ТАНТК имени Бериева. По данным полиции, было похищено имущество на сумму более 1 миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по статье "кража". Во вторник источник агентства сообщил о задержании подозреваемого."Суд избрал (задержанному – ред.) меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта 2021 года", - сказала Бояркина. Она добавила, что ее подзащитному уже предъявлено обвинение в краже.Как ранее уточнили РИА Новости в ОАК, с самолета украли несколько блоков "второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета".Ил-80 - командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".

https://ria.ru/20201226/oborudovanie-1591056175.html

ростовская область

таганрог

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ил-86, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростовская область, таганрог, происшествия