Обвиняемого в краже аппаратуры из самолета "Судного дня" арестовали
© Фото : предоставлено пресс-службой АО "Объединенная приборостроительная корпорация"Самолет Ил-80
© Фото : предоставлено пресс-службой АО "Объединенная приборостроительная корпорация"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Таганрогский городской суд санкционировал арест до 4 марта обвиняемого в краже аппаратуры с самолета "Судного дня" Ил-80 в Таганроге, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Бояркина.
О том, что неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из самолета "Судного дня" на аэродроме в Ростовской области, сообщалось в начале декабря. Во время инцидента самолет находился на ремонте в ТАНТК имени Бериева. По данным полиции, было похищено имущество на сумму более 1 миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по статье "кража". Во вторник источник агентства сообщил о задержании подозреваемого.
26 декабря 2020, 16:51В ОАК рассказали об оборудовании, украденном с самолета "Судного дня"
"Суд избрал (задержанному – ред.) меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта 2021 года", - сказала Бояркина. Она добавила, что ее подзащитному уже предъявлено обвинение в краже.
Как ранее уточнили РИА Новости в ОАК, с самолета украли несколько блоков "второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета".
Ил-80 - командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".