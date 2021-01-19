https://ria.ru/20210119/antoshkin-1593632898.html
Героя Советского Союза Антошкина похоронят с воинскими почестями
Героя Советского Союза Антошкина похоронят с воинскими почестями
Прощание и похороны депутата Госдумы, Героя Советского Союза, генерал-полковника Николая Антошкина пройдут 20 января на Федеральном военном мемориальном... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:35
2021-01-19T10:35
2021-01-19T10:35
николай антошкин
федеральное военное мемориальное кладбище
госдума рф
мытищи
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Прощание и похороны депутата Госдумы, Героя Советского Союза, генерал-полковника Николая Антошкина пройдут 20 января на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями, сообщил РИА Новости руководитель аппарата "Клуба военачальников" Николай Дерябин.Антошкин скончался в больнице в воскресенье на 80-м году жизни. Он болел коронавирусом."Завтра, начало церемонии прощания в 10.00 на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах. Церемония закончится к 11 часам", - сказал собеседник агентства.Похороны пройдут с необходимыми почестями, уточнил Дерябин. Возглавлять делегацию со стороны Минобороны будет замглавкома Воздушно-космическими силами, генерал-лейтенант Александр Максимцев.Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, самолично участвуя в полетах над разрушенным энергоблоком. В качестве командующего Среднеазиатского военного округа обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе полет "Бурана". В 1989-1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, а затем был командующим фронтовой авиацией.
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николай антошкин, федеральное военное мемориальное кладбище, госдума рф, мытищи, общество
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Прощание и похороны депутата Госдумы
, Героя Советского Союза, генерал-полковника Николая Антошкина
пройдут 20 января на Федеральном военном мемориальном кладбище
в Мытищах
с воинскими почестями, сообщил РИА Новости руководитель аппарата "Клуба военачальников" Николай Дерябин.
Антошкин скончался в больнице в воскресенье на 80-м году жизни. Он болел коронавирусом.
"Завтра, начало церемонии прощания в 10.00 на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах. Церемония закончится к 11 часам", - сказал собеседник агентства.
Похороны пройдут с необходимыми почестями, уточнил Дерябин. Возглавлять делегацию со стороны Минобороны будет замглавкома Воздушно-космическими силами, генерал-лейтенант Александр Максимцев.
Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, самолично участвуя в полетах над разрушенным энергоблоком. В качестве командующего Среднеазиатского военного округа обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе полет "Бурана". В 1989-1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, а затем был командующим фронтовой авиацией.