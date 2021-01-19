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https://ria.ru/20210119/antitela-1593656428.html
"Вектор" рассказал о выработке антител после вакцинации "ЭпиВакКороной"
"Вектор" рассказал о выработке антител после вакцинации "ЭпиВакКороной"
Выработка антител к COVID-19 после вакцинации "ЭпиВакКороной" у переболевших ранее может происходить быстрее, но оснований полагать, что антител будет больше,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:43
2021-01-19T12:43
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Выработка антител к COVID-19 после вакцинации "ЭпиВакКороной" у переболевших ранее может происходить быстрее, но оснований полагать, что антител будет больше, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ ГНЦ "Вектор".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

"Вектор" рассказал о выработке антител после вакцинации "ЭпиВакКороной"

12:43 19.01.2021
 
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Роспотребнадзор
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Выработка антител к COVID-19 после вакцинации "ЭпиВакКороной" у переболевших ранее может происходить быстрее, но оснований полагать, что антител будет больше, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ ГНЦ "Вектор".

"С учетом того, что организм уже знаком с патогеном, выработка антител к пептидам, представленным в составе вакцины "ЭпиВакКорона", может происходить быстрее, однако нет оснований полагать, что пиковое количество антител будет иным, поскольку оно физиологически детерминировано и не находится в прямой положительной зависимости от времени введения антигенов и их качественных характеристик", - говорится в сообщении.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 10:16Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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