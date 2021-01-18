https://ria.ru/20210118/zaraznost-1593447486.html

В ВОЗ уточнили, сколько дней больные COVID-19 остаются заразными

В ВОЗ уточнили, сколько дней больные COVID-19 остаются заразными

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с "Российской газетой" рассказала, сколько дней переболевшие... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T07:46

2021-01-18T07:46

2021-01-18T07:46

распространение коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

воз

общество

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с "Российской газетой" рассказала, сколько дней переболевшие COVID-19 остаются заразными.Специалист пояснила, что речь идет о тех, кто распространяет живой вирус.При этом представитель ВОЗ отметила, что этот инфекционный период может быть дольше у тяжелобольных пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/gribok-1593440651.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, воз, общество