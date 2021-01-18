https://ria.ru/20210118/zaraznost-1593447486.html
В ВОЗ уточнили, сколько дней больные COVID-19 остаются заразными
В ВОЗ уточнили, сколько дней больные COVID-19 остаются заразными
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с "Российской газетой" рассказала, сколько дней переболевшие... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T07:46
2021-01-18T07:46
2021-01-18T07:46
распространение коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
воз
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780230_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_2c281bb8191c3b54a6d657c1693cee84.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с "Российской газетой" рассказала, сколько дней переболевшие COVID-19 остаются заразными.Специалист пояснила, что речь идет о тех, кто распространяет живой вирус.При этом представитель ВОЗ отметила, что этот инфекционный период может быть дольше у тяжелобольных пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/gribok-1593440651.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780230_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_d13c969cc27858cea2042d77854b0044.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, воз, общество