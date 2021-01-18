https://ria.ru/20210118/zapis-1593524645.html
Мурашко рассказал о создании электронной записи на вакцинацию от COVID-19
Мурашко рассказал о создании электронной записи на вакцинацию от COVID-19
Сегодня идет работа по созданию электронного ресурса для записи на вакцинацию от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:48
2021-01-18T14:48
2021-01-18T14:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812524_0:188:3152:1960_1920x0_80_0_0_fea479a6e4a991a94e6d7c45493c3c01.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Сегодня идет работа по созданию электронного ресурса для записи на вакцинацию от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Министр также напомнил, что на сайте госуслуг доступно мобильное приложение по самонаблюдению для пациентов, получивших вакцину от коронавируса. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812524_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_97e55515b08361bba6d827a4e534bba9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество