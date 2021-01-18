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Мурашко рассказал о создании электронной записи на вакцинацию от COVID-19

Мурашко рассказал о создании электронной записи на вакцинацию от COVID-19

Сегодня идет работа по созданию электронного ресурса для записи на вакцинацию от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:48

2021-01-18T14:48

2021-01-18T14:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Сегодня идет работа по созданию электронного ресурса для записи на вакцинацию от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Министр также напомнил, что на сайте госуслуг доступно мобильное приложение по самонаблюдению для пациентов, получивших вакцину от коронавируса. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество