https://ria.ru/20210118/zamglavy-1593442840.html

Преемник экс-мэра Якутска Авксентьевой назначил замглавы города

Преемник экс-мэра Якутска Авксентьевой назначил замглавы города

Временно исполняющий обязанности главы Якутска Евгений Григорьев назначил первым заместителем мэра Романа Сорокина, который ранее занимал должность замглавы... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T04:38

2021-01-18T04:38

2021-01-18T04:38

республика саха (якутия)

сардана авксентьева

евгений григорьев

якутскэнерго

владивосток

якутск

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Якутска Евгений Григорьев назначил первым заместителем мэра Романа Сорокина, который ранее занимал должность замглавы города по ЖКХ и энергетике, сообщает мэрия.Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева 11 января сообщила об уходе с поста из-за проблем со здоровьем. Депутаты гордумы 14 января приняли ее отставку и утвердили на должность и.о. главы городского округа "город Якутск" заммэра Евгения Григорьева.Отмечается, что Сорокин продолжит курировать вопросы ЖКХ и энергетики.Сорокин родился в 1983 году в Якутске. Работал инженером, а позже занимал руководящие должности в Якутском отделении ПАО "Якутскэнерго" Энергосбыт. С 2019 года - заместитель главы Якутска по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике.Сардана Авксентьева – первая женщина-мэр Якутска (выиграла выборы в сентябре 2018 года). В первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии. В ноябре 2020 года Авксентьева стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".

https://ria.ru/20210114/yakutsk-1592958696.html

республика саха (якутия)

владивосток

якутск

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республика саха (якутия), сардана авксентьева, евгений григорьев, якутскэнерго, владивосток, якутск, политика