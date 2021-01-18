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Преемник экс-мэра Якутска Авксентьевой назначил замглавы города
Преемник экс-мэра Якутска Авксентьевой назначил замглавы города
Временно исполняющий обязанности главы Якутска Евгений Григорьев назначил первым заместителем мэра Романа Сорокина, который ранее занимал должность замглавы... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T04:38
2021-01-18T04:38
республика саха (якутия)
сардана авксентьева
евгений григорьев
якутскэнерго
владивосток
якутск
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Якутска Евгений Григорьев назначил первым заместителем мэра Романа Сорокина, который ранее занимал должность замглавы города по ЖКХ и энергетике, сообщает мэрия.Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева 11 января сообщила об уходе с поста из-за проблем со здоровьем. Депутаты гордумы 14 января приняли ее отставку и утвердили на должность и.о. главы городского округа "город Якутск" заммэра Евгения Григорьева.Отмечается, что Сорокин продолжит курировать вопросы ЖКХ и энергетики.Сорокин родился в 1983 году в Якутске. Работал инженером, а позже занимал руководящие должности в Якутском отделении ПАО "Якутскэнерго" Энергосбыт. С 2019 года - заместитель главы Якутска по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике.Сардана Авксентьева – первая женщина-мэр Якутска (выиграла выборы в сентябре 2018 года). В первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии. В ноябре 2020 года Авксентьева стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".
https://ria.ru/20210114/yakutsk-1592958696.html
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республика саха (якутия), сардана авксентьева, евгений григорьев, якутскэнерго, владивосток, якутск, политика

Преемник экс-мэра Якутска Авксентьевой назначил замглавы города

04:38 18.01.2021
 
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации г. ЯкутскаВрио главы Якутска Евгений Григорьев
Врио главы Якутска Евгений Григорьев - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации г. Якутска
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Якутска Евгений Григорьев назначил первым заместителем мэра Романа Сорокина, который ранее занимал должность замглавы города по ЖКХ и энергетике, сообщает мэрия.
Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева 11 января сообщила об уходе с поста из-за проблем со здоровьем. Депутаты гордумы 14 января приняли ее отставку и утвердили на должность и.о. главы городского округа "город Якутск" заммэра Евгения Григорьева.
"Восемнадцатого января на еженедельной общегородской планерке временно исполняющий обязанности главы города Якутска Евгений Григорьев объявил о назначении Романа Сорокина первым заместителем главы города Якутска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Сорокин продолжит курировать вопросы ЖКХ и энергетики.
Сорокин родился в 1983 году в Якутске. Работал инженером, а позже занимал руководящие должности в Якутском отделении ПАО "Якутскэнерго" Энергосбыт. С 2019 года - заместитель главы Якутска по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике.
Сардана Авксентьева – первая женщина-мэр Якутска (выиграла выборы в сентябре 2018 года). В первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии. В ноябре 2020 года Авксентьева стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".
Евгений Григорьев - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 06:39
Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
 
Республика Саха (Якутия)Сардана АвксентьеваЕвгений ГригорьевЯкутскЭнергоВладивостокЯкутскПолитика
 
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