Преемник экс-мэра Якутска Авксентьевой назначил замглавы города
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации г. ЯкутскаВрио главы Якутска Евгений Григорьев
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации г. Якутска
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Якутска Евгений Григорьев назначил первым заместителем мэра Романа Сорокина, который ранее занимал должность замглавы города по ЖКХ и энергетике, сообщает мэрия.
Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева 11 января сообщила об уходе с поста из-за проблем со здоровьем. Депутаты гордумы 14 января приняли ее отставку и утвердили на должность и.о. главы городского округа "город Якутск" заммэра Евгения Григорьева.
"Восемнадцатого января на еженедельной общегородской планерке временно исполняющий обязанности главы города Якутска Евгений Григорьев объявил о назначении Романа Сорокина первым заместителем главы города Якутска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Сорокин продолжит курировать вопросы ЖКХ и энергетики.
Сорокин родился в 1983 году в Якутске. Работал инженером, а позже занимал руководящие должности в Якутском отделении ПАО "Якутскэнерго" Энергосбыт. С 2019 года - заместитель главы Якутска по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике.
Сардана Авксентьева – первая женщина-мэр Якутска (выиграла выборы в сентябре 2018 года). В первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии. В ноябре 2020 года Авксентьева стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".
14 января, 06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов