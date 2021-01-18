https://ria.ru/20210118/zadacha-1593563508.html

В ЕС назвали главную задачу на ближайшие полгода

В ЕС назвали главную задачу на ближайшие полгода

Основной задачей Евросоюза на ближайшие полгода будет переход от кризисного управления к устойчивому восстановлению от кризиса, вызванного борьбой с пандемией,... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T17:48

2021-01-18T17:48

2021-01-18T17:48

коронавирус covid-19

марош шефчович

еврокомиссия

евросоюз

португалия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Основной задачей Евросоюза на ближайшие полгода будет переход от кризисного управления к устойчивому восстановлению от кризиса, вызванного борьбой с пандемией, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции.Председательство в Совете стран ЕС с 1 января и на полгода перешло к Португалии.Борьба с пандемией коронавируса серьезно давит на экономику Евросоюза. С конца прошлого года в Евросоюзе началась вакцинация против COVID-19, для применения в ЕС были одобрены первые две вакцины - от BioNTec/Pfizer и Moderna. Однако пока не идёт речи о возможности сделать прививку всем желающим в ЕС в самое ближайшее время и полной отмене ограничений на социально-экономическую жизнь.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/sanktsii-1593215819.html

португалия

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2021

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коронавирус covid-19, марош шефчович, еврокомиссия, евросоюз, португалия, в мире