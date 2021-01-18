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В ЕС назвали главную задачу на ближайшие полгода
В ЕС назвали главную задачу на ближайшие полгода
Основной задачей Евросоюза на ближайшие полгода будет переход от кризисного управления к устойчивому восстановлению от кризиса, вызванного борьбой с пандемией,... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:48
2021-01-18T17:48
коронавирус covid-19
марош шефчович
еврокомиссия
евросоюз
португалия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Основной задачей Евросоюза на ближайшие полгода будет переход от кризисного управления к устойчивому восстановлению от кризиса, вызванного борьбой с пандемией, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции.Председательство в Совете стран ЕС с 1 января и на полгода перешло к Португалии.Борьба с пандемией коронавируса серьезно давит на экономику Евросоюза. С конца прошлого года в Евросоюзе началась вакцинация против COVID-19, для применения в ЕС были одобрены первые две вакцины - от BioNTec/Pfizer и Moderna. Однако пока не идёт речи о возможности сделать прививку всем желающим в ЕС в самое ближайшее время и полной отмене ограничений на социально-экономическую жизнь.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, марош шефчович, еврокомиссия, евросоюз, португалия, в мире

В ЕС назвали главную задачу на ближайшие полгода

17:48 18.01.2021
 
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Основной задачей Евросоюза на ближайшие полгода будет переход от кризисного управления к устойчивому восстановлению от кризиса, вызванного борьбой с пандемией, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции.
Председательство в Совете стран ЕС с 1 января и на полгода перешло к Португалии.
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"Основной задачей португальского президентства будет переход от кризисного управления к устойчивому восстановлению", - сказал Шефчович.
Борьба с пандемией коронавируса серьезно давит на экономику Евросоюза. С конца прошлого года в Евросоюзе началась вакцинация против COVID-19, для применения в ЕС были одобрены первые две вакцины - от BioNTec/Pfizer и Moderna. Однако пока не идёт речи о возможности сделать прививку всем желающим в ЕС в самое ближайшее время и полной отмене ограничений на социально-экономическую жизнь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Коронавирус COVID-19Марош ШефчовичЕврокомиссияЕвросоюзПортугалияВ мире
 
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