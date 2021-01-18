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В Забайкалье две якутские волейболистки погибли в ДТП
В Забайкалье две якутские волейболистки погибли в ДТП
Две волейболистки из Хангаласского улуса Якутии погибли в ДТП в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости во Дворце спорта муниципального района. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:49
2021-01-18T10:49
валерий герасимов
владимир васильев
улетовский район
забайкальский край
хангаласский улус
спорт
происшествия
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ХАБАРОВСК, 18 янв — РИА Новости. Две волейболистки из Хангаласского улуса Якутии погибли в ДТП в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости во Дворце спорта муниципального района.По информации управления ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, авария произошла вечером 17 января в Улетовском районе Забайкальского края. На федеральной автодороге Р-258 "Чита - Иркутск" столкнулись Daihatsu Terios и "Камаз". В результате происшествия водитель и пассажир иномарки погибли. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины ДТП.Как уточнил собеседник агентства, Васильева работала провизором, была председателем профсоюзного комитета в Хангаласской ЦРБ. Между трудовыми коллективами регулярно проводились соревнования. Она собрала команду, которая часто занимала первые места на спартакиадах.Герасимова работала бухгалтером-кассиром в кооперативе "Алмазкредитсервис". У женщины осталось двое несовершеннолетних детей-близнецов, добавил Константинов. На момент аварии женщины были в отпуске и поехали перегонять машину.
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валерий герасимов, владимир васильев, улетовский район, забайкальский край, хангаласский улус, спорт, происшествия

В Забайкалье две якутские волейболистки погибли в ДТП

10:49 18.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХАБАРОВСК, 18 янв — РИА Новости. Две волейболистки из Хангаласского улуса Якутии погибли в ДТП в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости во Дворце спорта муниципального района.
По информации управления ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, авария произошла вечером 17 января в Улетовском районе Забайкальского края. На федеральной автодороге Р-258 "Чита - Иркутск" столкнулись Daihatsu Terios и "Камаз". В результате происшествия водитель и пассажир иномарки погибли. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины ДТП.
Место ДТП на автодороге Сургут-Салехард - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 06:15
В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП
"Жительницы Покровска Наталья Герасимова и Александра Васильева погибли в ДТП. Они были ведущими игроками в сборной улуса по волейболу. Обе принимали активное участие в жизни улуса и города. Хоть они были не разрядниками-волейболистами, но очень сильными игроками – первыми нападающими в команде. Побеждали постоянно на городском уровне, участвовали в соревнованиях улусного масштаба. Выиграли Кубок Единства. Это потеря для нас очень большая", - рассказал заместитель директора по спорту МУ "Дворец спорта" Вячеслав Константинов.
Как уточнил собеседник агентства, Васильева работала провизором, была председателем профсоюзного комитета в Хангаласской ЦРБ. Между трудовыми коллективами регулярно проводились соревнования. Она собрала команду, которая часто занимала первые места на спартакиадах.
Герасимова работала бухгалтером-кассиром в кооперативе "Алмазкредитсервис". У женщины осталось двое несовершеннолетних детей-близнецов, добавил Константинов. На момент аварии женщины были в отпуске и поехали перегонять машину.
 
Валерий ГерасимовВладимир ВасильевУлетовский районЗабайкальский крайХангаласский улусСпортПроисшествия
 
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