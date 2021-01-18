https://ria.ru/20210118/zabaykale-1593465411.html

В Забайкалье две якутские волейболистки погибли в ДТП

В Забайкалье две якутские волейболистки погибли в ДТП

Две волейболистки из Хангаласского улуса Якутии погибли в ДТП в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости во Дворце спорта муниципального района. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T10:49

2021-01-18T10:49

2021-01-18T10:49

валерий герасимов

владимир васильев

улетовский район

забайкальский край

хангаласский улус

спорт

происшествия

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ХАБАРОВСК, 18 янв — РИА Новости. Две волейболистки из Хангаласского улуса Якутии погибли в ДТП в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости во Дворце спорта муниципального района.По информации управления ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, авария произошла вечером 17 января в Улетовском районе Забайкальского края. На федеральной автодороге Р-258 "Чита - Иркутск" столкнулись Daihatsu Terios и "Камаз". В результате происшествия водитель и пассажир иномарки погибли. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины ДТП.Как уточнил собеседник агентства, Васильева работала провизором, была председателем профсоюзного комитета в Хангаласской ЦРБ. Между трудовыми коллективами регулярно проводились соревнования. Она собрала команду, которая часто занимала первые места на спартакиадах.Герасимова работала бухгалтером-кассиром в кооперативе "Алмазкредитсервис". У женщины осталось двое несовершеннолетних детей-близнецов, добавил Константинов. На момент аварии женщины были в отпуске и поехали перегонять машину.

https://ria.ru/20210118/dtp-1593444833.html

улетовский район

забайкальский край

хангаласский улус

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий герасимов, владимир васильев, улетовский район, забайкальский край, хангаласский улус, спорт, происшествия