https://ria.ru/20210118/yakutiya-1593534558.html
В Якутии главу муниципалитета нашли мертвым, сообщил источник
В Якутии главу муниципалитета нашли мертвым, сообщил источник
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела главы администрации муниципального образования "Урицкий наслег" в Якутии. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:25
2021-01-18T15:25
2021-01-18T23:28
россия
республика саха (якутия)
олекминский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела главы администрации муниципального образования "Урицкий наслег" в Якутии.Как сообщил РИА Новости информированный источник в правоохранительных органах, найдено тело главы администрации муниципального образования "Урицкий наслег" в Олекминском районе Степана Иванова.Местный информационный портал SakhaNews сообщает, что тело Иванова было найдено на рабочем месте, по предварительным данным, он покончил с собой.
https://ria.ru/20201128/novouralsk-1586755659.html
россия
республика саха (якутия)
олекминский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика саха (якутия), олекминский район, происшествия