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В Якутии главу муниципалитета нашли мертвым, сообщил источник
В Якутии главу муниципалитета нашли мертвым, сообщил источник
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела главы администрации муниципального образования "Урицкий наслег" в Якутии. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:25
2021-01-18T23:28
россия
республика саха (якутия)
олекминский район
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела главы администрации муниципального образования "Урицкий наслег" в Якутии.Как сообщил РИА Новости информированный источник в правоохранительных органах, найдено тело главы администрации муниципального образования "Урицкий наслег" в Олекминском районе Степана Иванова.Местный информационный портал SakhaNews сообщает, что тело Иванова было найдено на рабочем месте, по предварительным данным, он покончил с собой.
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россия
республика саха (якутия)
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россия, республика саха (якутия), олекминский район, происшествия

В Якутии главу муниципалитета нашли мертвым, сообщил источник

15:25 18.01.2021 (обновлено: 23:28 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела главы администрации муниципального образования "Урицкий наслег" в Якутии.

"Проводим процессуальную проверку по факту обнаружения тела мужчины. Следователем осуществлен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказал РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.

Как сообщил РИА Новости информированный источник в правоохранительных органах, найдено тело главы администрации муниципального образования "Урицкий наслег" в Олекминском районе Степана Иванова.
Местный информационный портал SakhaNews сообщает, что тело Иванова было найдено на рабочем месте, по предварительным данным, он покончил с собой.
Заместитель главы администрации Новоуральского городского округа Михаил Черницкий - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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РоссияРеспублика Саха (Якутия)Олекминский районПроисшествия
 
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