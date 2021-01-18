https://ria.ru/20210118/yakutiya-1593534558.html

В Якутии главу муниципалитета нашли мертвым, сообщил источник

В Якутии главу муниципалитета нашли мертвым, сообщил источник

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела главы администрации муниципального образования "Урицкий наслег" в Якутии. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:25

2021-01-18T15:25

2021-01-18T23:28

россия

республика саха (якутия)

олекминский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела главы администрации муниципального образования "Урицкий наслег" в Якутии.Как сообщил РИА Новости информированный источник в правоохранительных органах, найдено тело главы администрации муниципального образования "Урицкий наслег" в Олекминском районе Степана Иванова.Местный информационный портал SakhaNews сообщает, что тело Иванова было найдено на рабочем месте, по предварительным данным, он покончил с собой.

https://ria.ru/20201128/novouralsk-1586755659.html

россия

республика саха (якутия)

олекминский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), олекминский район, происшествия