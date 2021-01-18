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ВОЗ предупредила о моральной катастрофе из-за пандемии
ВОЗ предупредила о моральной катастрофе из-за пандемии
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об угрозе "катастрофического морального провала" в мире из-за возможного... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:27
2021-01-18T17:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
вакцины
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об угрозе "катастрофического морального провала" в мире из-за возможного неравномерного распределения вакцин между богатыми и бедными странами."Цена &lt;…&gt; будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира. Более 39 миллионов доз вакцины было распространено по крайней мере в 49 странах с более высоким доходом. И только 25 доз попало в страну с самым низким уровнем дохода. Не двадцать пять миллионов, не двадцать пять тысяч, а просто двадцать пять", — сказал он на пресс-конференции.Он также выразил уверенность, что в конечном счете вакцин хватит на всех. Тем не менее в данный момент, по его мнению, странам следует начать работать "как большая семья" и уделить первоочередное внимание тем, кто наиболее подвержен риску тяжелых заболеваний и смерти вне зависимости от места проживания.По последним данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 93 миллиона. Умерли за все время более двух миллионов человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ предупредила о моральной катастрофе из-за пандемии

14:27 18.01.2021 (обновлено: 17:44 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об угрозе "катастрофического морального провала" в мире из-за возможного неравномерного распределения вакцин между богатыми и бедными странами.
"Цена <…> будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира. Более 39 миллионов доз вакцины было распространено по крайней мере в 49 странах с более высоким доходом. И только 25 доз попало в страну с самым низким уровнем дохода. Не двадцать пять миллионов, не двадцать пять тысяч, а просто двадцать пять", — сказал он на пресс-конференции.
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Он также выразил уверенность, что в конечном счете вакцин хватит на всех.
Тем не менее в данный момент, по его мнению, странам следует начать работать "как большая семья" и уделить первоочередное внимание тем, кто наиболее подвержен риску тяжелых заболеваний и смерти вне зависимости от места проживания.
По последним данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 93 миллиона. Умерли за все время более двух миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВакциныКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
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