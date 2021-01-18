https://ria.ru/20210118/who-1593519432.html

ВОЗ предупредила о моральной катастрофе из-за пандемии

ВОЗ предупредила о моральной катастрофе из-за пандемии

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об угрозе "катастрофического морального провала" в мире из-за возможного... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:27

2021-01-18T14:27

2021-01-18T17:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

вакцины

коронавирусы

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об угрозе "катастрофического морального провала" в мире из-за возможного неравномерного распределения вакцин между богатыми и бедными странами."Цена <…> будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира. Более 39 миллионов доз вакцины было распространено по крайней мере в 49 странах с более высоким доходом. И только 25 доз попало в страну с самым низким уровнем дохода. Не двадцать пять миллионов, не двадцать пять тысяч, а просто двадцать пять", — сказал он на пресс-конференции.Он также выразил уверенность, что в конечном счете вакцин хватит на всех. Тем не менее в данный момент, по его мнению, странам следует начать работать "как большая семья" и уделить первоочередное внимание тем, кто наиболее подвержен риску тяжелых заболеваний и смерти вне зависимости от места проживания.По последним данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 93 миллиона. Умерли за все время более двух миллионов человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/prognoz-1593450937.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире