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В Саудовской Аравии три человека пострадали при взрыве снаряда из Йемена

В Саудовской Аравии три человека пострадали при взрыве снаряда из Йемена

Три человека получили ранения при взрыве снаряда, выпущенного с территории Йемена по одной из деревень провинции Джизан в Саудовской Аравии, сообщает саудовское РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T00:47

2021-01-18T00:47

2021-01-18T00:47

джизан (провинция)

саудовская аравия

йемен

взрыв

в мире

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КАИР, 18 янв - РИА Новости. Три человека получили ранения при взрыве снаряда, выпущенного с территории Йемена по одной из деревень провинции Джизан в Саудовской Аравии, сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление Управления гражданской обороны страны.В Йемене с августа 2014 года продолжается гражданская война между правительственными силами и хуситами. На стороне международно признанного правительства с марта 2015 года в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Однако это не помогло правительству вернуть контроль над северными и центральными провинциями Йемена, где правят созданные хуситами органы управления. В ответ на бомбежки районов под их контролем хуситы регулярно запускают ракеты или заминированные беспилотники по районам Саудовской Аравии, стремясь нанести удары по аэропортам, портам и объектам инфраструктуры нефтяного комплекса королевства.

https://ria.ru/20210116/mirotvorets-1593283509.html

джизан (провинция)

саудовская аравия

йемен

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джизан (провинция), саудовская аравия, йемен, взрыв, в мире