В Саудовской Аравии три человека пострадали при взрыве снаряда из Йемена
© AP Photo / Hassan AmmarСотрудники полиции Саудовской Аравии
© AP Photo / Hassan Ammar
КАИР, 18 янв - РИА Новости. Три человека получили ранения при взрыве снаряда, выпущенного с территории Йемена по одной из деревень провинции Джизан в Саудовской Аравии, сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление Управления гражданской обороны страны.
"В результате (падения снаряда) были ранены 3 мирных жителя - мужчина и двое детей. Они получили осколочные ранения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении ведомства.
В Йемене с августа 2014 года продолжается гражданская война между правительственными силами и хуситами. На стороне международно признанного правительства с марта 2015 года в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Однако это не помогло правительству вернуть контроль над северными и центральными провинциями Йемена, где правят созданные хуситами органы управления. В ответ на бомбежки районов под их контролем хуситы регулярно запускают ракеты или заминированные беспилотники по районам Саудовской Аравии, стремясь нанести удары по аэропортам, портам и объектам инфраструктуры нефтяного комплекса королевства.
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