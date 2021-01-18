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В Саудовской Аравии три человека пострадали при взрыве снаряда из Йемена
В Саудовской Аравии три человека пострадали при взрыве снаряда из Йемена
Три человека получили ранения при взрыве снаряда, выпущенного с территории Йемена по одной из деревень провинции Джизан в Саудовской Аравии, сообщает саудовское РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T00:47
2021-01-18T00:47
джизан (провинция)
саудовская аравия
йемен
взрыв
в мире
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КАИР, 18 янв - РИА Новости. Три человека получили ранения при взрыве снаряда, выпущенного с территории Йемена по одной из деревень провинции Джизан в Саудовской Аравии, сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление Управления гражданской обороны страны.В Йемене с августа 2014 года продолжается гражданская война между правительственными силами и хуситами. На стороне международно признанного правительства с марта 2015 года в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Однако это не помогло правительству вернуть контроль над северными и центральными провинциями Йемена, где правят созданные хуситами органы управления. В ответ на бомбежки районов под их контролем хуситы регулярно запускают ракеты или заминированные беспилотники по районам Саудовской Аравии, стремясь нанести удары по аэропортам, портам и объектам инфраструктуры нефтяного комплекса королевства.
https://ria.ru/20210116/mirotvorets-1593283509.html
джизан (провинция)
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джизан (провинция), саудовская аравия, йемен, взрыв, в мире

В Саудовской Аравии три человека пострадали при взрыве снаряда из Йемена

00:47 18.01.2021
 
© AP Photo / Hassan AmmarСотрудники полиции Саудовской Аравии
Сотрудники полиции Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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КАИР, 18 янв - РИА Новости. Три человека получили ранения при взрыве снаряда, выпущенного с территории Йемена по одной из деревень провинции Джизан в Саудовской Аравии, сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление Управления гражданской обороны страны.
"В результате (падения снаряда) были ранены 3 мирных жителя - мужчина и двое детей. Они получили осколочные ранения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении ведомства.
В Йемене с августа 2014 года продолжается гражданская война между правительственными силами и хуситами. На стороне международно признанного правительства с марта 2015 года в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Однако это не помогло правительству вернуть контроль над северными и центральными провинциями Йемена, где правят созданные хуситами органы управления. В ответ на бомбежки районов под их контролем хуситы регулярно запускают ракеты или заминированные беспилотники по районам Саудовской Аравии, стремясь нанести удары по аэропортам, портам и объектам инфраструктуры нефтяного комплекса королевства.
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Джизан (провинция)Саудовская АравияЙеменВзрывВ мире
 
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