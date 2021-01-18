https://ria.ru/20210118/vrach-1593551075.html

Врач порекомендовал москвичам воздержаться от крещенских купаний

Врач порекомендовал москвичам воздержаться от крещенских купаний

Москвичам рекомендуется отказаться от купаний в проруби в Крещение из-за морозов и ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:38

2021-01-18T16:38

2021-01-18T16:38

андрей тяжельников

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москвичам рекомендуется отказаться от купаний в проруби в Крещение из-за морозов и ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что во вторник в ночь на Крещение небо начнет затягивать облаками, обойдется без осадков, ожидается до минус 21, в днем местами небольшой снег и до минус 15.По словам Тяжельникова, традиция крещенских купаний стала довольно популярной. Многие относятся к процедуре не как к религиозному обряду, а как к некому испытанию, преодолению себя. Кто-то верит в целебную силу процедуры, кто-то идет за компанию.Он подчеркнул, что, прежде всего, не стоит участвовать в крещенских купаниях людям имеющими такие заболевания, как гипертония, другие сердечно-сосудистые патологии, эпилепсия, сахарный диабет, ревматизм, болезни мочевыделительной системы и почечную недостаточность, любые заболевания в острой стадии. Также от купания в проруби стоит воздержаться беременным. И даже полностью здоровым людям к крещенским купаниям нужно готовиться длительно и заранее, системно закаляться.По словам врача, сейчас в Москве проходит вакцинация от COVID-19, и тем, кто планирует в ближайшее время делать прививку, необходимо максимально сократить риски острых респираторных заболеваний. Перед вакцинацией и в процессе нужно сократить контакты и не подвергаться риску переохлаждения. Поэтому лучше в эти холодные дни по возможности оставаться дома.Он добавил, что если у человека все же есть намерение окунуться в Крещение, то нужно следовать некоторым правилам, чтобы максимально обезопасить себя.

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/kreschenie-1593550146.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/yalta-1593546676.html

https://ria.ru/20210118/kreschenie-1593458518.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей тяжельников, евгений тишковец, москва, общество