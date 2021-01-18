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Врач порекомендовал москвичам воздержаться от крещенских купаний
Врач порекомендовал москвичам воздержаться от крещенских купаний
Москвичам рекомендуется отказаться от купаний в проруби в Крещение из-за морозов и ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:38
2021-01-18T16:38
андрей тяжельников
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москвичам рекомендуется отказаться от купаний в проруби в Крещение из-за морозов и ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что во вторник в ночь на Крещение небо начнет затягивать облаками, обойдется без осадков, ожидается до минус 21, в днем местами небольшой снег и до минус 15.По словам Тяжельникова, традиция крещенских купаний стала довольно популярной. Многие относятся к процедуре не как к религиозному обряду, а как к некому испытанию, преодолению себя. Кто-то верит в целебную силу процедуры, кто-то идет за компанию.Он подчеркнул, что, прежде всего, не стоит участвовать в крещенских купаниях людям имеющими такие заболевания, как гипертония, другие сердечно-сосудистые патологии, эпилепсия, сахарный диабет, ревматизм, болезни мочевыделительной системы и почечную недостаточность, любые заболевания в острой стадии. Также от купания в проруби стоит воздержаться беременным. И даже полностью здоровым людям к крещенским купаниям нужно готовиться длительно и заранее, системно закаляться.По словам врача, сейчас в Москве проходит вакцинация от COVID-19, и тем, кто планирует в ближайшее время делать прививку, необходимо максимально сократить риски острых респираторных заболеваний. Перед вакцинацией и в процессе нужно сократить контакты и не подвергаться риску переохлаждения. Поэтому лучше в эти холодные дни по возможности оставаться дома.Он добавил, что если у человека все же есть намерение окунуться в Крещение, то нужно следовать некоторым правилам, чтобы максимально обезопасить себя.
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андрей тяжельников, евгений тишковец, москва, общество

Врач порекомендовал москвичам воздержаться от крещенских купаний

16:38 18.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПрихожанин собора Успения Пресвятой Богородицы окунается в купель на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге
Прихожанин собора Успения Пресвятой Богородицы окунается в купель на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москвичам рекомендуется отказаться от купаний в проруби в Крещение из-за морозов и ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
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Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что во вторник в ночь на Крещение небо начнет затягивать облаками, обойдется без осадков, ожидается до минус 21, в днем местами небольшой снег и до минус 15.
По словам Тяжельникова, традиция крещенских купаний стала довольно популярной. Многие относятся к процедуре не как к религиозному обряду, а как к некому испытанию, преодолению себя. Кто-то верит в целебную силу процедуры, кто-то идет за компанию.
"Но далеко не все осознают, что погружение в ледяную воду имеет довольно серьезные риски для здоровья у неподготовленных людей. Резкое охлаждение – это очень большой стресс для организма, повышает возможности нарушения дыхания, спазма сосудов повышения давления и других осложнений. В последние дни стоят морозы. Купание нынешней ночью будет очень экстремальным для организма. Любое переохлаждение – это удар по иммунитету и открытие ворот для вирусов и бактерий. Поэтому врачи с учетом всех обстоятельств рекомендуют в этот раз воздержаться от купаний", - рассказал врач.
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Он подчеркнул, что, прежде всего, не стоит участвовать в крещенских купаниях людям имеющими такие заболевания, как гипертония, другие сердечно-сосудистые патологии, эпилепсия, сахарный диабет, ревматизм, болезни мочевыделительной системы и почечную недостаточность, любые заболевания в острой стадии. Также от купания в проруби стоит воздержаться беременным. И даже полностью здоровым людям к крещенским купаниям нужно готовиться длительно и заранее, системно закаляться.
"В этом году добавился такой серьезный фактор, как эпидемия новой коронавирусной инфекции, которая требует от нас ограничения контактов, соблюдения масочного режима и социальной дистанции. В Крещенскую ночь около прорубей соберется много людей, и контакты неизбежны. Поэтому надо хорошо осознавать риски и взвешивать, насколько они оправданы", - отметил собеседник агентства.
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По словам врача, сейчас в Москве проходит вакцинация от COVID-19, и тем, кто планирует в ближайшее время делать прививку, необходимо максимально сократить риски острых респираторных заболеваний. Перед вакцинацией и в процессе нужно сократить контакты и не подвергаться риску переохлаждения. Поэтому лучше в эти холодные дни по возможности оставаться дома.
Он добавил, что если у человека все же есть намерение окунуться в Крещение, то нужно следовать некоторым правилам, чтобы максимально обезопасить себя.
"Ни в коем случае нельзя заходить в прорубь в состоянии алкогольного опьянения или после обильного приема пищи. Перед купанием желательно разогреться физическими упражнениями. После того, как окунетесь, надо хорошо высушиться, надеть теплую одежду, выпить горячий чай. Лучше всего для полного согревания зайти в помещение или сесть в разогретый автомобиль. Безусловно, необходимо соблюдать масочный режим и держать социальную дистанцию", - посоветовал Тяжельников.
 
Андрей ТяжельниковЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
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