https://ria.ru/20210118/vrach-1593481787.html

Врач предостерегла хронически больных людей от купания в проруби

Врач предостерегла хронически больных людей от купания в проруби

Людям, имеющим хронические заболевания, лучше отказаться от купания в проруби и ограничиться на крещение контрастным душем, считает сенатор, заслуженный врач РФ РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:57

2021-01-18T11:57

2021-01-18T12:00

общество

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Людям, имеющим хронические заболевания, лучше отказаться от купания в проруби и ограничиться на крещение контрастным душем, считает сенатор, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.По ее словам, нужно быть очень осторожными, особенно людям с рядом хронических заболеваний. "Купание в проруби, в холодной воде, противопоказано, например, людям с болезнями сердечно-сосудистой системы, с аритмией, гипертонией, болезнями почек и суставов. Может обостриться течение хронической болезни, развиться острое течение пневмонии", - отметила она.Да и здоровым людям, по словам сенатора, желательно заранее готовиться к процедуре купания в ледяной воде, готовить организм и сосуды к нагрузкам. "Следует помнить, если человек не закален или болен, то при любой погоде купание в проруби может стать опасным и даже привести к трагическому исходу", - подчеркнула парламентарий.Кусайко напомнила, что существуют некоторые правила погружения в холодную воду, которых следует придерживаться. "Беременным женщинам лучше вовсе избегать погружения в ледяную воду, это может быть небезопасно и для неё самой, и для плода. Также не нужно погружать маленьких детей", - пояснила она.Кроме того, детей нужно заранее закалять и приучать к проруби, добавила политик. "Ни в коем случае нельзя употреблять спиртное перед погружением. Перед купанием нужно разогреть тело, поприседать, сделать несколько физических упражнений", - рассказала Кусайко.После погружения необходимо хорошо растереться, высушить тело, согреться тёплым чаем, но не в коем случае горячительными напитками, и конечно, обязательно надеть тёплую одежду. После ледяного купания должно быть тепло и комфортно, отметила законодатель.

https://ria.ru/20210118/kreschenie-1593458518.html

https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592796935.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество