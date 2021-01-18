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Врач предостерегла хронически больных людей от купания в проруби
Врач предостерегла хронически больных людей от купания в проруби
Людям, имеющим хронические заболевания, лучше отказаться от купания в проруби и ограничиться на крещение контрастным душем, считает сенатор, заслуженный врач РФ РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:57
2021-01-18T12:00
общество
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Людям, имеющим хронические заболевания, лучше отказаться от купания в проруби и ограничиться на крещение контрастным душем, считает сенатор, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.По ее словам, нужно быть очень осторожными, особенно людям с рядом хронических заболеваний. "Купание в проруби, в холодной воде, противопоказано, например, людям с болезнями сердечно-сосудистой системы, с аритмией, гипертонией, болезнями почек и суставов. Может обостриться течение хронической болезни, развиться острое течение пневмонии", - отметила она.Да и здоровым людям, по словам сенатора, желательно заранее готовиться к процедуре купания в ледяной воде, готовить организм и сосуды к нагрузкам. "Следует помнить, если человек не закален или болен, то при любой погоде купание в проруби может стать опасным и даже привести к трагическому исходу", - подчеркнула парламентарий.Кусайко напомнила, что существуют некоторые правила погружения в холодную воду, которых следует придерживаться. "Беременным женщинам лучше вовсе избегать погружения в ледяную воду, это может быть небезопасно и для неё самой, и для плода. Также не нужно погружать маленьких детей", - пояснила она.Кроме того, детей нужно заранее закалять и приучать к проруби, добавила политик. "Ни в коем случае нельзя употреблять спиртное перед погружением. Перед купанием нужно разогреть тело, поприседать, сделать несколько физических упражнений", - рассказала Кусайко.После погружения необходимо хорошо растереться, высушить тело, согреться тёплым чаем, но не в коем случае горячительными напитками, и конечно, обязательно надеть тёплую одежду. После ледяного купания должно быть тепло и комфортно, отметила законодатель.
https://ria.ru/20210118/kreschenie-1593458518.html
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общество

Врач предостерегла хронически больных людей от купания в проруби

11:57 18.01.2021 (обновлено: 12:00 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынЛюбители зимнего плавания из клуба моржей "Белый Медведь" готовят прорубь к купанию на пруду в Екатеринбурге
Любители зимнего плавания из клуба моржей Белый Медведь готовят прорубь к купанию на пруду в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Людям, имеющим хронические заболевания, лучше отказаться от купания в проруби и ограничиться на крещение контрастным душем, считает сенатор, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.
"Конечно, купание в крещенские морозы - это добровольное дело каждого. Все же, отмечу, что следует оценить свои возможности, а ещё лучше - проконсультироваться с врачом", - сказала Кусайко РИА Новости в понедельник.
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По ее словам, нужно быть очень осторожными, особенно людям с рядом хронических заболеваний. "Купание в проруби, в холодной воде, противопоказано, например, людям с болезнями сердечно-сосудистой системы, с аритмией, гипертонией, болезнями почек и суставов. Может обостриться течение хронической болезни, развиться острое течение пневмонии", - отметила она.
Да и здоровым людям, по словам сенатора, желательно заранее готовиться к процедуре купания в ледяной воде, готовить организм и сосуды к нагрузкам. "Следует помнить, если человек не закален или болен, то при любой погоде купание в проруби может стать опасным и даже привести к трагическому исходу", - подчеркнула парламентарий.
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Кусайко напомнила, что существуют некоторые правила погружения в холодную воду, которых следует придерживаться. "Беременным женщинам лучше вовсе избегать погружения в ледяную воду, это может быть небезопасно и для неё самой, и для плода. Также не нужно погружать маленьких детей", - пояснила она.
Кроме того, детей нужно заранее закалять и приучать к проруби, добавила политик. "Ни в коем случае нельзя употреблять спиртное перед погружением. Перед купанием нужно разогреть тело, поприседать, сделать несколько физических упражнений", - рассказала Кусайко.
После погружения необходимо хорошо растереться, высушить тело, согреться тёплым чаем, но не в коем случае горячительными напитками, и конечно, обязательно надеть тёплую одежду. После ледяного купания должно быть тепло и комфортно, отметила законодатель.
"Все же экстремальные перепады температуры показаны закаленным и здоровым людям. Неподготовленным гражданам, людям с хроническими заболеваниями, беременным или маленьким детям лучше совершить крещенский обряд, приняв контрастный душ дома", - заключила политик.
 
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