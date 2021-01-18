В Воронеже "Газель" врезалась в маршрутку
12:23 18.01.2021 (обновлено: 12:27 18.01.2021)
© Фото : ГУ МВД России по Воронежской областиНа месте ДТП с участием маршрутного автобуса в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 18 янв - РИА Новости. Пассажирка маршрутки попала в больницу после столкновения автомобиля ПАЗ с "Газелью" в Воронеже, сообщает в понедельник ГУМВД по Воронежской области.
Авария произошла в 06.00 часов мск у дома 11 по улице Фридриха Энгельса в самом центре города.
"Водитель автомашины "Газель", двигаясь по улице Чайковского со стороны улицы Студенческой в сторону проспекта Революции, допустил столкновение с маршрутным автобусом ПАЗ, который осуществлял движение по улице Фридриха Энгельса со стороны Комиссаржевской в сторону улицы Мира", - говорится в сообщении.
После столкновения ПАЗ, по данным полиции, врезался в другую "Газель", которая была припаркована.
"В результате ДТП пассажир маршрутного автобуса, 24-летняя женщина, была доставлена в медицинское учреждение", - сообщает полиция.
По факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.