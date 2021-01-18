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В Воронеже "Газель" врезалась в маршрутку
В Воронеже "Газель" врезалась в маршрутку
Пассажирка маршрутки попала в больницу после столкновения автомобиля ПАЗ с "Газелью" в Воронеже, сообщает в понедельник ГУМВД по Воронежской области. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:23
2021-01-18T12:27
гумвд
воронежская область
воронеж
фридрих энгельс
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 18 янв - РИА Новости. Пассажирка маршрутки попала в больницу после столкновения автомобиля ПАЗ с "Газелью" в Воронеже, сообщает в понедельник ГУМВД по Воронежской области.Авария произошла в 06.00 часов мск у дома 11 по улице Фридриха Энгельса в самом центре города.После столкновения ПАЗ, по данным полиции, врезался в другую "Газель", которая была припаркована.По факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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гумвд, воронежская область, воронеж, фридрих энгельс, происшествия

В Воронеже "Газель" врезалась в маршрутку

12:23 18.01.2021 (обновлено: 12:27 18.01.2021)
 
© Фото : ГУ МВД России по Воронежской областиНа месте ДТП с участием маршрутного автобуса в Воронеже
На месте ДТП с участием маршрутного автобуса в Воронеже - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : ГУ МВД России по Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 янв - РИА Новости. Пассажирка маршрутки попала в больницу после столкновения автомобиля ПАЗ с "Газелью" в Воронеже, сообщает в понедельник ГУМВД по Воронежской области.
Авария произошла в 06.00 часов мск у дома 11 по улице Фридриха Энгельса в самом центре города.
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"Водитель автомашины "Газель", двигаясь по улице Чайковского со стороны улицы Студенческой в сторону проспекта Революции, допустил столкновение с маршрутным автобусом ПАЗ, который осуществлял движение по улице Фридриха Энгельса со стороны Комиссаржевской в сторону улицы Мира", - говорится в сообщении.
После столкновения ПАЗ, по данным полиции, врезался в другую "Газель", которая была припаркована.
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"В результате ДТП пассажир маршрутного автобуса, 24-летняя женщина, была доставлена в медицинское учреждение", - сообщает полиция.
По факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
 
ГУМВДВоронежская областьВоронежФридрих ЭнгельсПроисшествия
 
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