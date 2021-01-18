https://ria.ru/20210118/voronezh-1593487587.html

В Воронеже "Газель" врезалась в маршрутку

В Воронеже "Газель" врезалась в маршрутку

Пассажирка маршрутки попала в больницу после столкновения автомобиля ПАЗ с "Газелью" в Воронеже, сообщает в понедельник ГУМВД по Воронежской области. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:23

2021-01-18T12:23

2021-01-18T12:27

гумвд

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воронеж

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ВОРОНЕЖ, 18 янв - РИА Новости. Пассажирка маршрутки попала в больницу после столкновения автомобиля ПАЗ с "Газелью" в Воронеже, сообщает в понедельник ГУМВД по Воронежской области.Авария произошла в 06.00 часов мск у дома 11 по улице Фридриха Энгельса в самом центре города.После столкновения ПАЗ, по данным полиции, врезался в другую "Газель", которая была припаркована.По факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20210118/zabaykale-1593465411.html

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воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, воронежская область, воронеж, фридрих энгельс, происшествия