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Стоимость 48-летней "Волги" оценили в несколько миллионов
Стоимость 48-летней "Волги" оценили в несколько миллионов
В России продают автомобиль ГАЗ-24 "Волга" за три миллиона рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на портале "Авто.ру". РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-18T20:14
2021-01-18T20:14
2021-01-19T07:20
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группа газ
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В России продают автомобиль ГАЗ-24 "Волга" за три миллиона рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на портале "Авто.ру". Согласно информации, указанной в объявлении, автомобиль 1973 года выпуска был восстановлен до состояния нового инженерами Горьковского автомобильного завода. Автомобиль реставрировали непосредственно в цехах предприятия. Все детали машины оригинальные. Красная "Волга" имеет механическую коробку передач, а ее пробег составляет всего 310 километров. В настоящий момент машина находится в частной коллекции. Советский автомобиль ГАЗ-24 "Волга" серийно производился на Горьковском автомобильном заводе с 1966 по 1986 год. Он пришел на смену модели ГАЗ-21.
https://ria.ru/20201221/avtovaz-1590198855.html
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