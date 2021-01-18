https://ria.ru/20210118/volga-1593586426.html

Стоимость 48-летней "Волги" оценили в несколько миллионов

Стоимость 48-летней "Волги" оценили в несколько миллионов

В России продают автомобиль ГАЗ-24 "Волга" за три миллиона рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на портале "Авто.ру". РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-18T20:14

2021-01-18T20:14

2021-01-19T07:20

россия

волга

авто

группа газ

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В России продают автомобиль ГАЗ-24 "Волга" за три миллиона рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на портале "Авто.ру". Согласно информации, указанной в объявлении, автомобиль 1973 года выпуска был восстановлен до состояния нового инженерами Горьковского автомобильного завода. Автомобиль реставрировали непосредственно в цехах предприятия. Все детали машины оригинальные. Красная "Волга" имеет механическую коробку передач, а ее пробег составляет всего 310 километров. В настоящий момент машина находится в частной коллекции. Советский автомобиль ГАЗ-24 "Волга" серийно производился на Горьковском автомобильном заводе с 1966 по 1986 год. Он пришел на смену модели ГАЗ-21.

https://ria.ru/20201221/avtovaz-1590198855.html

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2021

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россия, волга, авто, группа газ