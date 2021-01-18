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Стоимость 48-летней "Волги" оценили в несколько миллионов
Стоимость 48-летней "Волги" оценили в несколько миллионов
В России продают автомобиль ГАЗ-24 "Волга" за три миллиона рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на портале "Авто.ру". РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-18T20:14
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россия
волга
авто
группа газ
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В России продают автомобиль ГАЗ-24 "Волга" за три миллиона рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на портале "Авто.ру". Согласно информации, указанной в объявлении, автомобиль 1973 года выпуска был восстановлен до состояния нового инженерами Горьковского автомобильного завода. Автомобиль реставрировали непосредственно в цехах предприятия. Все детали машины оригинальные. Красная "Волга" имеет механическую коробку передач, а ее пробег составляет всего 310 километров. В настоящий момент машина находится в частной коллекции. Советский автомобиль ГАЗ-24 "Волга" серийно производился на Горьковском автомобильном заводе с 1966 по 1986 год. Он пришел на смену модели ГАЗ-21.
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россия, волга, авто, группа газ

Стоимость 48-летней "Волги" оценили в несколько миллионов

20:14 18.01.2021 (обновлено: 07:20 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЛоготип автомобиля "Волга"
Логотип автомобиля Волга - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В России продают автомобиль ГАЗ-24 "Волга" за три миллиона рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на портале "Авто.ру".
Согласно информации, указанной в объявлении, автомобиль 1973 года выпуска был восстановлен до состояния нового инженерами Горьковского автомобильного завода. Автомобиль реставрировали непосредственно в цехах предприятия. Все детали машины оригинальные.
Объявление о продаже восстановленного автомобиля "Волга" 1973 года
Объявление о продаже востановленного автомобиля Волга 1973 года - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Объявление о продаже восстановленного автомобиля "Волга" 1973 года
Красная "Волга" имеет механическую коробку передач, а ее пробег составляет всего 310 километров. В настоящий момент машина находится в частной коллекции.
Советский автомобиль ГАЗ-24 "Волга" серийно производился на Горьковском автомобильном заводе с 1966 по 1986 год. Он пришел на смену модели ГАЗ-21.
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РоссияВолгаАвтоГруппа ГАЗ
 
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