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Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России
Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России
Величественная река Волга не только веками кормила население России, но также сыграла ключевую роль в расширении страны. Об этом заявила в своей книге "Волга... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T03:50
2021-01-18T03:50
общество
джанет хартли
россия
spectator
емельян пугачев
астрахань
степан разин
волга
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Величественная река Волга не только веками кормила население России, но также сыграла ключевую роль в расширении страны. Об этом заявила в своей книге "Волга. История" британский историк Джанет Хартли, рецензию к ее работе написал журнал Spectator.Подчеркивается, что на протяжении тысячелетия "мать-Волга" была активным участником и свидетелем судьбоносных событий в российской истории: Золотая Орда строила на ее берегах свои города, в ее низовьях проходили восстания Степана Разина и Емельяна Пугачева.В работе историка отмечается многонациональность и многоконфессиональность Приволжского региона, где проживают русские, татары, чуваши, марийцы, мордвины, удмурты, башкиры и другие народы.Журнал заключил, что книга британского специалиста о Волге призывает восхититься "мрачной величавостью" одной из старейших рек планеты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми &gt;&gt;
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общество, джанет хартли, россия, spectator, емельян пугачев, астрахань, степан разин, волга

Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России

03:50 18.01.2021
 
© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Олег Золото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Величественная река Волга не только веками кормила население России, но также сыграла ключевую роль в расширении страны. Об этом заявила в своей книге "Волга. История" британский историк Джанет Хартли, рецензию к ее работе написал журнал Spectator.
Подчеркивается, что на протяжении тысячелетия "мать-Волга" была активным участником и свидетелем судьбоносных событий в российской истории: Золотая Орда строила на ее берегах свои города, в ее низовьях проходили восстания Степана Разина и Емельяна Пугачева.

"Волга стала ключевым рубежом России в Сталинградской битве, где Сталин отдал нашумевший, судьбоносный приказ: "Ни шагу назад!", — говорится в статье.

В работе историка отмечается многонациональность и многоконфессиональность Приволжского региона, где проживают русские, татары, чуваши, марийцы, мордвины, удмурты, башкиры и другие народы.

"В Астрахани, российских "коммерческих воротах" на востоке, торговали армяне, персы и индийцы. Это делало Россию богатым, процветающим рынком, однако также приводило к головной боли для ее правителей", — утверждается в публикации.

Журнал заключил, что книга британского специалиста о Волге призывает восхититься "мрачной величавостью" одной из старейших рек планеты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми >>
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ОбществоДжанет ХартлиРоссияSpectatorЕмельян ПугачевАстраханьСтепан РазинВолга
 
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