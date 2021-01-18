https://ria.ru/20210118/volga-1593441853.html

Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России

Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России

Величественная река Волга не только веками кормила население России, но также сыграла ключевую роль в расширении страны. Об этом заявила в своей книге "Волга... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T03:50

2021-01-18T03:50

2021-01-18T03:50

общество

джанет хартли

россия

spectator

емельян пугачев

астрахань

степан разин

волга

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Величественная река Волга не только веками кормила население России, но также сыграла ключевую роль в расширении страны. Об этом заявила в своей книге "Волга. История" британский историк Джанет Хартли, рецензию к ее работе написал журнал Spectator.Подчеркивается, что на протяжении тысячелетия "мать-Волга" была активным участником и свидетелем судьбоносных событий в российской истории: Золотая Орда строила на ее берегах свои города, в ее низовьях проходили восстания Степана Разина и Емельяна Пугачева.В работе историка отмечается многонациональность и многоконфессиональность Приволжского региона, где проживают русские, татары, чуваши, марийцы, мордвины, удмурты, башкиры и другие народы.Журнал заключил, что книга британского специалиста о Волге призывает восхититься "мрачной величавостью" одной из старейших рек планеты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми >>

https://ria.ru/20210116/syuprizy-1593317394.html

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2021

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общество, джанет хартли, россия, spectator, емельян пугачев, астрахань, степан разин, волга