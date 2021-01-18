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В Хабаровске задержали водителя автобуса, укравшего у подростка шапку

В Хабаровске задержали водителя автобуса, укравшего у подростка шапку

В Хабаровске задержан водитель маршрутного автобуса, который сорвал с несовершеннолетней пассажирки шапку за то, что у нее не хватило денег на проезд, девочка... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T06:21

2021-01-18T06:21

2021-01-18T06:32

россия

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 18 янв - РИА Новости. В Хабаровске задержан водитель маршрутного автобуса, который сорвал с несовершеннолетней пассажирки шапку за то, что у нее не хватило денег на проезд, девочка шла домой по морозу без головного убора, сообщает в понедельник СК РФ.По версии следствия, в Хабаровске 12 января водитель рейсового автобуса № 73 отобрал вязаную шапку у 14-летней пассажирки, которой не хватило денег на билет. Инцидент произошел в Индустриальном районе Хабаровска. В соцсетях появилось разъяснение потерпевшей. По ее словам, она сказала водителю, что у нее при себе оказалось только 10-12 рублей, извинилась за сложившуюся ситуацию. Школьница уже дошла до светофора, когда водитель догнал девочку, и, крича, сдернул с головы шапку, сел в автобус и уехал. Несовершеннолетняя была вынуждена при температуре минус 20 градусов идти от автобусной остановки домой без головного убора.По информации следователей, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

https://ria.ru/20201128/lyuk-1586761574.html

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, хабаровский край, происшествия