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В Хабаровске задержали водителя автобуса, укравшего у подростка шапку
В Хабаровске задержали водителя автобуса, укравшего у подростка шапку
В Хабаровске задержан водитель маршрутного автобуса, который сорвал с несовершеннолетней пассажирки шапку за то, что у нее не хватило денег на проезд, девочка... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T06:21
2021-01-18T06:32
россия
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 18 янв - РИА Новости. В Хабаровске задержан водитель маршрутного автобуса, который сорвал с несовершеннолетней пассажирки шапку за то, что у нее не хватило денег на проезд, девочка шла домой по морозу без головного убора, сообщает в понедельник СК РФ.По версии следствия, в Хабаровске 12 января водитель рейсового автобуса № 73 отобрал вязаную шапку у 14-летней пассажирки, которой не хватило денег на билет. Инцидент произошел в Индустриальном районе Хабаровска. В соцсетях появилось разъяснение потерпевшей. По ее словам, она сказала водителю, что у нее при себе оказалось только 10-12 рублей, извинилась за сложившуюся ситуацию. Школьница уже дошла до светофора, когда водитель догнал девочку, и, крича, сдернул с головы шапку, сел в автобус и уехал. Несовершеннолетняя была вынуждена при температуре минус 20 градусов идти от автобусной остановки домой без головного убора.По информации следователей, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Хабаровске задержали водителя автобуса, укравшего у подростка шапку

06:21 18.01.2021 (обновлено: 06:32 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске в салоне городского автобуса
Мужчина в медицинской маске в салоне городского автобуса - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАБАРОВСК, 18 янв - РИА Новости. В Хабаровске задержан водитель маршрутного автобуса, который сорвал с несовершеннолетней пассажирки шапку за то, что у нее не хватило денег на проезд, девочка шла домой по морозу без головного убора, сообщает в понедельник СК РФ.
По версии следствия, в Хабаровске 12 января водитель рейсового автобуса № 73 отобрал вязаную шапку у 14-летней пассажирки, которой не хватило денег на билет. Инцидент произошел в Индустриальном районе Хабаровска. В соцсетях появилось разъяснение потерпевшей. По ее словам, она сказала водителю, что у нее при себе оказалось только 10-12 рублей, извинилась за сложившуюся ситуацию. Школьница уже дошла до светофора, когда водитель догнал девочку, и, крича, сдернул с головы шапку, сел в автобус и уехал. Несовершеннолетняя была вынуждена при температуре минус 20 градусов идти от автобусной остановки домой без головного убора.
"Задержан 38-летний водитель маршрутного автобуса, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы", - сообщает следственное управление.
По информации следователей, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
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