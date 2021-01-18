https://ria.ru/20210118/voda-1593467633.html

Аксенов призвал не рассчитывать на чудеса в проблеме с водой в Крыму

Аксенов призвал не рассчитывать на чудеса в проблеме с водой в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не рассчитывать на чудеса в решении проблемы с водой в Крыму и продолжать выполнение ранее намеченных планов по обеспечению... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T10:59

2021-01-18T10:59

2021-01-18T16:54

днепр (город)

сергей аксенов (политик)

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не рассчитывать на чудеса в решении проблемы с водой в Крыму и продолжать выполнение ранее намеченных планов по обеспечению устойчивого водоснабжения в регионах республики.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома. Населенные пункты переводят на водоснабжение из альтернативных источников — артезианских скважин.Правительством России подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210105/krym-1592079066.html

днепр (город)

украина

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2021

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днепр (город), сергей аксенов (политик), украина, общество