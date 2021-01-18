Аксенов призвал не рассчитывать на чудеса в проблеме с водой в Крыму
10:59 18.01.2021 (обновлено: 16:54 18.01.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не рассчитывать на чудеса в решении проблемы с водой в Крыму и продолжать выполнение ранее намеченных планов по обеспечению устойчивого водоснабжения в регионах республики.
"В ожидании чудес жить не нужно и ждать этих чудес. Они могут не наступить, поэтому надо работать, делать все, чтобы без чудес мы точно так же прошли этот этап своевременно", — сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве, отвечая на реплику, что в горах выпал снег, который при таянии может дать дополнительные притоки в обмелевшие водохранилища.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома. Населенные пункты переводят на водоснабжение из альтернативных источников — артезианских скважин.
Правительством России подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.