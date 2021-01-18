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Аксенов призвал не рассчитывать на чудеса в проблеме с водой в Крыму
Аксенов призвал не рассчитывать на чудеса в проблеме с водой в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не рассчитывать на чудеса в решении проблемы с водой в Крыму и продолжать выполнение ранее намеченных планов по обеспечению... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:59
2021-01-18T16:54
днепр (город)
сергей аксенов (политик)
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не рассчитывать на чудеса в решении проблемы с водой в Крыму и продолжать выполнение ранее намеченных планов по обеспечению устойчивого водоснабжения в регионах республики.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома. Населенные пункты переводят на водоснабжение из альтернативных источников — артезианских скважин.Правительством России подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210105/krym-1592079066.html
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днепр (город), сергей аксенов (политик), украина, общество

Аксенов призвал не рассчитывать на чудеса в проблеме с водой в Крыму

10:59 18.01.2021 (обновлено: 16:54 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не рассчитывать на чудеса в решении проблемы с водой в Крыму и продолжать выполнение ранее намеченных планов по обеспечению устойчивого водоснабжения в регионах республики.

"В ожидании чудес жить не нужно и ждать этих чудес. Они могут не наступить, поэтому надо работать, делать все, чтобы без чудес мы точно так же прошли этот этап своевременно", — сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве, отвечая на реплику, что в горах выпал снег, который при таянии может дать дополнительные притоки в обмелевшие водохранилища.

Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 19:46
В Крыму объяснили фобией заявление украинской разведки о войне за воду
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома. Населенные пункты переводят на водоснабжение из альтернативных источников — артезианских скважин.
Правительством России подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.
 
Днепр (город)Сергей Аксенов (политик)УкраинаОбщество
 
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