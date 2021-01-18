Симферополь не планирует ужесточать графики подачи воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Симферополь не планирует ужесточать графики подачи воды, несмотря на дальнейшее обмеление водохранилищ, сообщил глава ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.
"К сожалению, в Симферопольском водохранилище мы достигли низких горизонтов. Ужесточение графиков по Симферополю мы не предвидим, потому что все запланированные работы выполняются строго по графику. Мы уже уверенно перешли на подъем воды с артезианских источников. Доля симферопольских водохранилищ существенно сокращается", - сказал Баженов на совещании в крымском правительстве.
В свою очередь глава администрации Ялты Янина Павленко подчеркнула, что за счет использования альтернативных источников удалось увеличить подачу воды в городе с трех до четырех часов утром и вечером. При этом значительная часть города получает воду круглосуточно.
"Со среды ожидается потепление. Надеемся, что это даст нам дополнительные притоки за счет таянья снега в горах. Живем в ожидании чуда", - подчеркнула Павленко.
5 января, 17:35В Крыму заявили, что не намерены воевать с Украиной за воду
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.