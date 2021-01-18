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Симферополь не планирует ужесточать графики подачи воды
Симферополь не планирует ужесточать графики подачи воды
Симферополь не планирует ужесточать графики подачи воды, несмотря на дальнейшее обмеление водохранилищ, сообщил глава ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:56
2021-01-18T10:56
янина павленко
симферополь
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Симферополь не планирует ужесточать графики подачи воды, несмотря на дальнейшее обмеление водохранилищ, сообщил глава ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.В свою очередь глава администрации Ялты Янина Павленко подчеркнула, что за счет использования альтернативных источников удалось увеличить подачу воды в городе с трех до четырех часов утром и вечером. При этом значительная часть города получает воду круглосуточно."Со среды ожидается потепление. Надеемся, что это даст нам дополнительные притоки за счет таянья снега в горах. Живем в ожидании чуда", - подчеркнула Павленко.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.
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янина павленко, симферополь, украина, общество

Симферополь не планирует ужесточать графики подачи воды

10:56 18.01.2021
 
© Fotolia / JJСмеситель на кухне
Смеситель на кухне - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Fotolia / JJ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Симферополь не планирует ужесточать графики подачи воды, несмотря на дальнейшее обмеление водохранилищ, сообщил глава ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.
"К сожалению, в Симферопольском водохранилище мы достигли низких горизонтов. Ужесточение графиков по Симферополю мы не предвидим, потому что все запланированные работы выполняются строго по графику. Мы уже уверенно перешли на подъем воды с артезианских источников. Доля симферопольских водохранилищ существенно сокращается", - сказал Баженов на совещании в крымском правительстве.
В свою очередь глава администрации Ялты Янина Павленко подчеркнула, что за счет использования альтернативных источников удалось увеличить подачу воды в городе с трех до четырех часов утром и вечером. При этом значительная часть города получает воду круглосуточно.
"Со среды ожидается потепление. Надеемся, что это даст нам дополнительные притоки за счет таянья снега в горах. Живем в ожидании чуда", - подчеркнула Павленко.
Аянское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 17:35
В Крыму заявили, что не намерены воевать с Украиной за воду
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.
 
Янина ПавленкоСимферопольУкраинаОбщество
 
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