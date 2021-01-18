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Путин поручил проработать меры поддержки ВНКХ
Путин поручил проработать меры поддержки ВНКХ
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с компаниями "Роснефть" и "Газпром" к 31 мая подготовить возможные меры государственной поддержки... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:03
2021-01-18T14:03
2021-01-18T14:29
газпром
роснефть
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с компаниями "Роснефть" и "Газпром" к 31 мая подготовить возможные меры государственной поддержки Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК), включая меры налогового стимулирования, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, в списке поручений также значится разработка "дорожной карты" по строительству объектов внешней инфраструктуры ВНХК и рассмотрение вопроса об обеспечении ВНХК природным газом из ресурсной базы "Газпрома".В декабре глава "Роснефти" Игорь Сечин на совещании с Путиным попросил расширить действие закона о стимулировании инвестиций в проекты по переработке этана и СУГ за счет предоставления им обратного акциза, на проекты, сырьем для которых является нафта. Он отметил, что это важно для реализации проекта компании - ВНХК.Еще в августе Сечин на встрече с Путиным также поднимал вопрос о давних планах строительства ВНХК, на котором планируется производство нефтехимии и нефтепродуктов. "Роснефть" в 2019 году заявила, что откладывает проект из-за его нерентабельности в условиях налогового маневра в нефтяной отрасли России. В свою очередь Путин по итогам встречи поручил Сечину представить предложения по строительству комплекса, в том числе по налогам.
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газпром, роснефть, экономика, владимир путин
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поручил правительству совместно с компаниями "Роснефть
" и "Газпром
" к 31 мая подготовить возможные меры государственной поддержки Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК), включая меры налогового стимулирования, сообщает пресс-служба Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с публичными акционерными обществами "Нефтяная компания "Роснефть" и "Газпром" в целях поддержки проекта строительства Восточного нефтехимического комплекса: рассмотреть вопрос о возможных мерах государственной поддержки акционерного общества "Восточная нефтехимическая компания", включая меры налогового стимулирования", - говорится в релизе.
Кроме того, в списке поручений также значится разработка "дорожной карты" по строительству объектов внешней инфраструктуры ВНХК и рассмотрение вопроса об обеспечении ВНХК природным газом из ресурсной базы "Газпрома".
В декабре глава "Роснефти" Игорь Сечин на совещании с Путиным попросил расширить действие закона о стимулировании инвестиций в проекты по переработке этана и СУГ за счет предоставления им обратного акциза, на проекты, сырьем для которых является нафта. Он отметил, что это важно для реализации проекта компании - ВНХК.
Еще в августе Сечин на встрече с Путиным также поднимал вопрос о давних планах строительства ВНХК, на котором планируется производство нефтехимии и нефтепродуктов. "Роснефть" в 2019 году заявила, что откладывает проект из-за его нерентабельности в условиях налогового маневра в нефтяной отрасли России. В свою очередь Путин по итогам встречи поручил Сечину представить предложения по строительству комплекса, в том числе по налогам.