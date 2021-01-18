https://ria.ru/20210118/vnkhk-1593511627.html

Путин поручил проработать меры поддержки ВНКХ

Путин поручил проработать меры поддержки ВНКХ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с компаниями "Роснефть" и "Газпром" к 31 мая подготовить возможные меры государственной поддержки... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:03

2021-01-18T14:03

2021-01-18T14:29

газпром

роснефть

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с компаниями "Роснефть" и "Газпром" к 31 мая подготовить возможные меры государственной поддержки Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК), включая меры налогового стимулирования, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, в списке поручений также значится разработка "дорожной карты" по строительству объектов внешней инфраструктуры ВНХК и рассмотрение вопроса об обеспечении ВНХК природным газом из ресурсной базы "Газпрома".В декабре глава "Роснефти" Игорь Сечин на совещании с Путиным попросил расширить действие закона о стимулировании инвестиций в проекты по переработке этана и СУГ за счет предоставления им обратного акциза, на проекты, сырьем для которых является нафта. Он отметил, что это важно для реализации проекта компании - ВНХК.Еще в августе Сечин на встрече с Путиным также поднимал вопрос о давних планах строительства ВНХК, на котором планируется производство нефтехимии и нефтепродуктов. "Роснефть" в 2019 году заявила, что откладывает проект из-за его нерентабельности в условиях налогового маневра в нефтяной отрасли России. В свою очередь Путин по итогам встречи поручил Сечину представить предложения по строительству комплекса, в том числе по налогам.

https://ria.ru/20210110/neft-1588751852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром, роснефть, экономика, владимир путин